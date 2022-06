CO2-opslag in gasvelden Noordzee stap dichterbij (video)

Neptune Energy, Rosewood Exploration en EBN Capital hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de opslag van CO2 (CCS) in lege gasvelden in het L10-gebied in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Deze fase van het L10 CCS-project kan potentieel jaarlijks tussen 4 en 5 miljoen ton CO2 van industriële partijen opslaan in lege gasvelden rond de L10-A, B en E-gebieden. Neptune Energy is operator van deze gebieden. Het project is de eerste fase in de ontwikkeling van het grotere L10-gebied als grootschalig CO2 -opslagreservoir.

De samenwerking brengt technische en commerciële capaciteiten bij elkaar en maakt dat de partijen een gedegen aanbod kunnen maken voor opslag voor de Nederlandse industrie die CO2 wil opslaan. De L10-CCS ontwikkeling moet nog dit jaar naar de ‘concept select'-fase, met als doel om aan het einde van dit jaar het project FEED-gereed te hebben en de opslagvergunning aan te vragen bij de Nederlandse autoriteiten.

De gesprekken met industriële emittenten gaan in de tussentijd door in aanloop naar de openstelling van de komende ronde voor de aanvraag van de SDE++- subsidie.