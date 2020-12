Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van grootschalige CO2-opslag in Noordzeebodem

Neptune Energy gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van grootschalige offshore CO2-opslag in de Noordzee. Het bedrijf wil zo'n 150 miljoen ton CO2 opslaan in lege gasvelden.

Het bedrijf gaat dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met EBN, Rosewood Exploration en XTO Nederland. Het beschikt al over ervaring met CO 2 -injectie. Gedurende 14 jaar werd CO 2 via het K12-B platform in het gasveld geherïnjecteerd. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met TNO.

De studie brengt de mogelijkheden in kaart om jaarlijks tussen 5 en 8 miljoen ton CO 2 op te slaan in de lege gasvelden in de licentiegebieden L10-A, L10-B en L10-E. Deze gebieden worden door Neptune Energy geëxploiteerd. Als het project doorgang vindt, wordt dit een van de grootste faciliteiten voor CO 2 -opslag (CCS) in het Nederlandse deel van de Noordzee.

"Met de hoeveelheid CO 2 dat hier opgeslagen kan worden, kan ruim 50 procent CO 2 -reductie worden gerealiseerd dat de Nederlandse industrie zich tot doel heeft gesteld", zegt Lex de Groot, managing director van Neptune Energy in Nederland. "Het Nederlandse deel van de Noordzee is een potentiële ‘New Energy Hub' vanwege de bestaande gasinfrastructuur die offshore en onshore met elkaar verbindt.

Naast CCS zal ook ‘s werelds eerste offshore groene waterstofpilot PosHYdon op de Nederlandse Noordzee plaatsvinden op het Q13a-platform van Neptune Energy voor de kust van Scheveningen.



"Deze haalbaarheidsstudie is om te bevestigen dat CO 2 op een veilige manier kan worden opgeslagen in deze lege gasvelden waarbij slim gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur. Dit is sneller te realiseren en tegen aanzienlijk lagere kosten per ton CO 2 -reductie. We zullen samenwerken met andere organisaties en industrie-partners om een veilige en aantrekkelijk geprijsde CO 2 -opslag mogelijk te maken. Als de grootste offshore gasleverancier in het Nederlandse deel van de Noordzee bevinden we ons in een zeer goede positie om Nederland te helpen bij het realiseren van onze klimaatdoelstellingen door het mogelijk maken van CO 2 -opslag en de offshore productie van groene waterstof."



"CCS is cruciaal"