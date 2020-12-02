Keiron Printing Technologies in Eindhoven past bestaande lasertechnologie op een nieuwe manier toe om printplaten slimmer te assembleren. Het heeft net een investering van 20,7 miljoen euro gekregen v[…]Meer…
Kunstmatige intelligentie is meer dan grote taalmodellen met enorme rekenkracht, stelt Andries Lohmeijer, oprichter van KITT Engineering en spreker tijdens WoTS 2026. Volgens hem ligt de toekomst van […]Meer…
TNO en partners hebben naar eigen zeggen voor het eerst aangetoond dat bifaciale tandem-zonnetechnologie op industriële schaal kan worden geproduceerd, waarbij aanzienlijk meer elektriciteit wordt op[…]Meer…
Dat een Chinees staatsbedrijf is begonnen met de productie van immersie-DUV-lithografiemachines was vorige week voldoende om het aandeel ASML stevig onder druk te zetten. De aanleiding was een bericht[…]Meer…
Wie deze zomer verkoeling zoekt, hoeft inTokyo alleen nog maar een koelkast binnen te stappen. Tenminste, als het aan de Japanse gereedschapsgroothandel Trusco Nakayama ligt. Het bedrijf presenteerde […]Meer…
Naarmate materialen dunner worden, wordt het steeds moeilijker om grote vellen te maken en transporteren zonder dat ze in schilfers uiteenvallen. Amsterdamse wetenschappers lossen dit probleem op met […]Meer…
Het cocktailpartyprobleem beschrijft hoe het brein zich in een drukke, lawaaierige ruimte concentreert op één geluid of stem. Voor iedereen die een hoortoestel draagt, is het cocktailpartyprobleem r[…]Meer…
Een concept uit de natuur dat oorspronkelijk werd ontwikkeld om instorting van ecosystemen te voorspellen, kan ook helpen detecteren wanneer technische systemen op weg zijn naar een storing. Dit ̵[…]Meer…
Studententeam Project March van de TU Delft heeft een nieuw exoskelet ontwikkeld. Hiermee loopt piloot Daan van der Heyden zelfstandig, zonder krukken en met de handen vrij door een museumzaal. De com[…]Meer…
Chinese onderzoekers hebben een metaallegering ontwikkeld die ook bij temperaturen tot 2.400 °C sterk blijft. Het materiaal, gebaseerd op tantalium en versterkt met nanodeeltjes, kan een voorbode zij[…]Meer…