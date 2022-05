Zuinige microdrone zweeft als een esdoornzaadje (video)

Meer over

Een team van de City University of Hong Kong heeft een lichtgewicht drone met twee vleugels ontwikkeld met ongeveer het dubbele van de vliegtijd van andere drones onder de 100 gram. De onderzoekers zeiden dat hun 35-gram bicopter-drone een kleine luchtkwaliteitssensor of camera kan dragen en 15 tot 24 minuten in de lucht kan blijven, afhankelijk van de batterijgrootte.

Het ontwerp is gedetailleerd beschreven in het peer-reviewed tijdschrift Science Robotics.

Volgens hoofdonderzoeker Pakpong Chirarattananon maakt de aerodynamica van kleinere machines - en dieren - het moeilijk om te vliegen. "Naarmate een drone kleiner wordt, worden krachten als wrijving en weerstand dominanter. Zelfs als we kleine robots kunnen laten vliegen, houden ze dat niet lang vol."

Een drone met een gewicht van 500 gram kan ongeveer 25 minuten vliegen. Volgens Chirarattanon is dat vijf minuten voor een drone van 50 tot 100 gram.

Om het stroomverbruik van de drone te verminderen, keek het team naar de samarazaden van de Japanse esdoorn. De zaden roteren terwijl ze vallen, wat ze vertraagt ​​- wat betekent dat ze langer in de lucht blijven en verder weg kunnen worden geblazen om hun kansen op reproductie te vergroten.

De samara bicopter, met een spanwijdte van 60 centimete, .is inherent stabiel, waarbij de vleugels fungeren als aerodynamische dempers die resulteren in passieve stabilisatie van de houding. In tegenstelling tot de meeste propellerdrones, worden de propellers niet gebruikt voor lift , maar om de vleugels te laten draaien, wat vervolgens in lift resulteert.

De drone blijft ongeveer op dezelfde plek zweven, waarbij hij voortdurend ronddraait. "De camera aan boord zal ook de hele tijd ronddraaien om beelden vast te leggen met een 360-graden", aldus Chirarattananon. "En heij kan veilig over stedelijke gebieden vliegen. Als er iets misgaat en hij crasht, is het onwaarschijnlijk dat het iemand pijn doet."

In Hong Kong mogen drones volgens de Civil Aviation Department niet over bevolkte gebieden vliegen. Drones met een gewicht van meer dan 7 kg (15 lbs) mogen überhaupt niet in de stad komen.

Het team hoopt dat de drone - die al drie jaar in de maak is - in de komende jaren gereed komt voor marktintroductie - nadat ze de vliegduur en de automatische bestuing hebben verbeterd.