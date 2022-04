Commentaarronde PGS-richtlijn voor opslag lithium-ion accu’s

Om lithium-houdende energiedragers veilig op te slaan, heeft Nen de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-2 in ontwikkeling. In navolging van deel 1 van de PGS-richtlijn ‘Energie Opslag Systemen (EOS)’ is de fase aangebroken waarin het publiek commentaar kan leveren op het concept van PGS 37-2. Dat kan tot 30 mei.

Als PGS 37-2 ‘Lithium-houdende energiedragers: Opslag' eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving.

Waarom is PGS 37-2 voor lithium-houdende energiedragers nodig?

De opslag van lithium-houdende energiedragers neemt de laatste jaren sterk toe. Dit brengt gevaren met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een lastig te blussen brand waarbij giftige en brandbare gassen kunnen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor lithium-houdende energiedragers. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen.

In PGS 37-2 zijn maatregelen tot stand gekomen op basis van een transparante risicobenadering. Dit houdt in dat er een analyse is gemaakt van de risico's die er zijn bij de opslag van lithium-houdende energiedragers. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen vanwege bijvoorbeeld een ‘thermal runaway', zijn beschreven in scenario's. Voor deze scenario's zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico's waaraan een bedrijf met maatregelen kan voldoen.

Waarover gaat de richtlijn?



Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen hoe de risico's van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. De maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen.

PGS 37-2 is van toepassing op de opslag van lithium-houdende energiedragers (cellen, batterijen of accu's) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.1 van het ADR. Dit betreft de volgende door de Verenigde Naties opgestelde ADR-indelingscodes:

UN 3171 Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld hoverboard)

UN 3166 Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)

UN 3480 Li-ion batterijen

UN 3481 Li-on batterijen verpakt bij of met apparatuur

UN 3090 Li-metaal batterijen

UN 3091 Li-metaal batterijen verpakt bij of met apparatuur

UN 3536 Lithium-batterijen ingebouwd in laadeenheid (inclusief metallisch lithium)

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen voor een veilige opslag. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarom volgt nu deze publieke commentaarronde. Dit proces duurt twee maanden, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. Naar verwachting heeft het PGS 37-2-team hiervoor een aantal maanden nodig. Voor het eind van 2022 kan dan een finale controle plaatsvinden.

Nadat het PGS 37-2-team het commentaar uit de commentaarronde heeft verwerkt, zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de Programmaraad en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob).

Moet je straks aan de voorschriften van PGS 37-2 voldoen?

Het voornemen is om PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is nu nog niet duidelijk wanneer PGS 37-2 exact opgenomen wordt. Zodra dit gebeurd is, is PGS 37-2 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven eraan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in bijlage I van PGS 37-2 van toepassing.

Commentaar indienen

De conceptversie van PGS 37-2 is te vinden op de PGS-website. Belanghebbenden kunnen in deze conceptversie hun commentaar per specifiek onderdeel aanleveren door:

De betreffende tekst te selecteren, gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat het wijzigingsvoorstel is en de motivatie daarvoor.

Of, als het commentaar gaat over een element in de PGS dat niet te selecteren is, een stukje tekst in de buurt te selecteren en duidelijk aan te geven op welke tekst het commentaar slaat.

Commentaar aanleveren kan online via de omgeving op de PGS-website waarna het ontvangen commentaar per e-mail wordt bevestigd.

PGS 37-2 is de tweede concept PGS-richtlijn waarbij wordt gewerkt met deze manier van commentaar indienen. Het PGS projectbureau gaat deze functionaliteit in de toekomst verder verbeteren. Suggesties voor verbetering? Stuur dan een e-mail naar de PGS-beheerorganisatie.