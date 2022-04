Kabinet zet vier lijnen uit om industrie te verduurzamen

Het kabinet zet voor de verduurzaming van de industrie in op vier lijnen. Zo wordt de CO2 heffing aangescherpt en komt er een CO2 minimum prijs voor de industrie. Daarnaast worden bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie en het mkb geïntensiveerd en uitgebreid. Er komen bindende maatwerkafspraken met de 20 grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. We maken wederkerige afspraken met bedrijven over extra en snellere CO2 reductie in 2030, het versnellen van kritische infrastructuur, mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het faciliteren van snelle en efficiënte vergunningverlening.

Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Slim omgaan met grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is essentieel voor de industriële verduurzaming.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "Onze industrie is sterk, en dat willen we zo houden. De huidige ontwikkelingen maken het nog duidelijker dat het verduurzamen van de industrie niet langer op zich kan laten wachten. We moeten die verduurzamingsslag nu maken. Als we het goed doen, levert dat ook weer nieuwe economische kansen op. Overheid en industrie moeten hier samen in optrekken en hun verantwoordelijkheid nemen."