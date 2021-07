Robotarm gaat 35 jaar na eerste ontwerp eindelijk de ruimte in (video)

Het heeft 35 jaar geduurd, maar eindelijk gaat de, grotendeels in Nederland ontworpen en gebouwde, Europese robotarm (ERA) de ruimte in.

ERA is 100% made-in-Europe. Een consortium van Europese bedrijven onder leiding van Airbus Defence and Space Netherlands heeft hem voor de ESA ontworpen en geassembleerd. De robotarm is grotendeels gefinancierd door de Nederlandse overheid. Maar liefst zeven Europese landen hebben aan de industriële onderneming deelgenomen: Nederland, Italië, België, Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Zweden. Het consortium betrok ook de Russiche RSC Energia bij de ontwikkeling en productie van ERA.

De Europese robotarm (ERA) zal samen met de Russische multifunctionele laboratoriummodule, "Nauka" genaamd, naar het internationale ruimtestation worden gelanceerd. De lancering is gepland voor de zomer van 2021, na twee decennia van technische en programmatische uitdagingen.

De ERA is de eerste robot die rond het Russische deel van het ruimtestation kan "wandelen". De lichte en toch krachtige rond de aarde cirkelende arm kan zich aan het station vastmaken en zelf handje-voor-handje heen en weer bewegen tussen vaste basispunten. Deze ruimterobot ziet eruit als een passer en heeft een lengte van meer dan 11 meter. In gestrekte vorm kan het een voetbal van de strafschopstip tot de doelman brengen. De robot zal dienen als belangrijkste manipulator op het Russische deel van het ruimtestation. De zeven gewrichten kunnen ladingen van enkele tonnen bewegen met een groot bewegingsbereik voor assemblagetaken.

ERA is in staat vele taken automatisch of semi-automatisch uit te voeren, kan zowel van binnen als van buiten het station worden bediend en kan in realtime of voorgeprogrammeerd worden bestuurd. Zodra de robotarm vanuit de thuisbasis in de Russische multifunctionele laboratoriummodule aan het werk gaat, kan deze helpen bij het installeren, inzetten en vervangen van onderdelen in de ruimte. De eerste taken van ERA in de baan om de aarde zijn, na de inbedrijfstelling en de controle, het opzetten van de luchtsluis en het installeren van een radiator voor de nieuwste module van het ruimtestation.