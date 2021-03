Vloeistofdynamicus David Fernandez Rivas wint Prins Friso Ingenieursprijs

David Fernandez Rivas (39) universitair hoofddocent vloeistofdynamica aan de Universiteit Twente, is gekozen tot Ingenieur van het Jaar. Fernandez Rivas leidt tevens de bedrijven BuBclean, voor ultrasoon reinigen, en InkBeams, voor naaldvrije injecties.

Fernandez Rivas werkt met zijn UT-team aan een methode om medicijnen te injecteren zonder dat daarvoor nog een naald nodig is. Daarbij is het de kunst om druppeltjes zó te versnellen dat die door de opperhuid heen gaan. "Ik werk het liefst aan biomedische toepassingen, omdat je daarmee de levens van mensen blijvend kunt verbeteren. Technieken komen en gaan, maar geneeskunde zal altijd blijven."

Dat is volgens Fernandez Rivas in het afgelopen jaar wel gebleken. "Mede door corona is de samenleving gepolariseerd geraakt en is het vertrouwen in veel instellingen verminderd. Om de risico's van deze neerwaartse spiraal weg te nemen, zie ik het als mijn taak het belang van techniek en onderwijs te promoten als onze beste kans op een betere toekomst."

Ook Publieksprijswinnaar

De Prins Friso Ingenieursprijs voor Fernandez Rivas ontving hij digitaal uit handen van Kivi-president Joanne Meyboom. Fernadez Rivas bleek ook de favoriet van het publiek, zodat hij eveneens de publieksprijs in de wacht sleepte. Meyboom gaf aan dat de vakjury was getroffen door zijn bezieling. "Hij inspireert enorm en heeft bijzonder veel expertise op specifieke onderwerpen, maar kijkt ook naar de breedte. Hij stelt zichzelf en zijn kennis uitdrukkelijk openlijk beschikbaar en zet zijn ondernemerschap in om zijn kennis actief door te geven. Maar vooral wil hij een onafhankelijke wetenschapper zijn, die gemotiveerde professionals leidt naar uitdagend onderzoek op het snijvlak van fysica en biomedische wetenschap."

Runner-up

Abeje Mersha, lector onbemande roboticasystemen aan de Hogeschool Saxion in Enschede, ontwikkelde met zijn team een drone die 24 uur per dag, zeven dagen per week direct kan uitrukken, als er een melding binnenkomt. Volledig autonoom kan die vervolgens vaststellen of het al dan niet om loos alarm gaat en welke hulpdienst moet uitrukken.

Derde finalist

Rob Dijcker senior projectleider & adviseur Circular Solutions, Witteveen+Bos, ontwikkelde +CircularDesign, een ontwerptool die de mate van circulariteit in beeld brengt. De gebruiker ziet op een dashboard direct waar alle materialen vandaan komen, maar ook waar de materialen heen kunnen als het ontwerp aan vervanging toe is.



De Prins Friso Ingenieursprijs wordt jaarlijks toegekend aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Vorig jaar ging de onderscheiding naar waterbouwer Bas Reedijk, voor zijn werk aan onder meer de Afsluitdijk. Een jaar eerder won Maja Rudinac, bedenker en ontwikkelaar van zorgrobot Lea.

Bekijk hier nog eens de introductievideo's van de drie finalisten