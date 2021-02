Stemmen voor de Prins Friso Ingenieursprijs van start (video's)

Meer over

Iedereen kan vanaf nu stemmen voor de Prins Friso Ingenieursprijs, waarvoor dit jaar drie ingenieurs uit Oost-Nederland zijn genomineerd. De prijs is bedoeld voor een ingenieur die zich in zijn of haar werk onderscheidt op het gebied van expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Stemmen kan tot 15 maart. Op 17 maart vindt de uitreiking plaats.

Een van de drie genomineerden is lector onbemande robotica systemen Abeje Mersha van Hogeschool Saxion. Mersha leidt een grote onderzoeksgroep die werkt aan de ontwikkeling van een zelfvliegende, levensreddende robot die dag en nacht kan worden ingezet bij crisissituaties:



Rob Dijcker is senior projectleider & adviseur Circular Solutions bij ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos. Dijcker is onder meer betrokken bij de nieuwe ontwerpmethodiek +Circular Design, een project dat afgelopen maand heeft meegedongen naar De Vernufteling, de belangrijkste onderscheiding voor ingenieursprojecten:

David Fernandez Rivas is hoofddocent vloeistofdynamica aan de Universiteit Twente. Hij werkt met zijn team aan een methode om medicijnen te injecteren zonder dat daarvoor nog een naald nodig is. Daarbij is het de kunst om druppeltjes zó te versnellen dat die dwars door de opperhuid heen gaan: