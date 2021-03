Door studenten gerunde Makerspace opent zijn deuren in Delft

Op 5 maart opent een groep van zeven TU Delft studenten een Makerspace, een door de gemeenschap gerunde werkplaats in het Kabeldistrict in Delft. De werkplaats is uitgerust met high-tech faciliteiten als 3D printers, elektrisch gereedschap en een krachtige lasersnijder en is tegen een kleine vergoeding door iedereen met een goed idee te gebruiken.

"Het is ons doel om een brug te vormen tussen de gemeenschap en de academische wereld", zegt Chris Groen, team manager en student lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. "We begonnen als een plek voor studenten om creatieve ideeën te ontwikkelen, maar na het zien van de behoefte breiden we nu uit om ook het algemene publiek te betrekken." De makerspace is opgezet in samenwerking met de Kabeldistrict, TU Delft, Gemeente Delft en Lasergraaf.



Er worden in de komende maand ook meerdere virtuele workshops georganiseerd, waarbij materiaal bij deelnemers thuis zal worden afgeleverd. Deze workshops zijn opgezet in samenwerking met de TU Delft, Gemeente Delft en lokale organisaties. "Onze workshops focussen op Stem, loopbaanontwikkeling en mentale gezondheid", zegt Brontë Kolar, Makerspace PR Manager en bachelor student Computer Science, "We zijn vooral op zoek naar manieren om mensen te ondersteunen die zich verdwaald of vergeten voelen tijdens de coronapandemie."



Momenteel vormt de werkplaats al de uitvalsbasis voor vijf lokale startups , ook diverse studentenprojecten van de TU Delft maken al gebruik van de faciliteiten. Zo wordt er in de werkplaats bijvoorbeeld gesleuteld aan een drone voor vrachtverkeer, een fornuis op groene energie en satellieten.