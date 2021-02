FME zoekt stageplekken in de tech-sector

Door de coronacrisis is er een tekort aan stageplekken in de technologie ontstaan. Op dit moment zoeken ruim 400 studenten een stage of leerbaan voor een technische opleiding in de metaal en metalektro. FME roept bedrijven op om een stagiair 'in dienst' te nemen.

Het gaat om stageplekken in een BBL-traject (leerbaan ofwel werkend leren) en om de BOL-stages. "Juist nu kunnen we laten zien dat we een sector met perspectief zijn, voor jongeren, voor zij-instromers en voor medewerkers in onze bedrijven die bij willen leren", zegt voorzitter Ineke Dezentjé.

