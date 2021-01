Best of CES in mobiliteit: Mercedes-Benz Hyperscreen (video)

Best of CES in mobiliteit: Mercedes-Benz Hyperscreen

De onthulling van de Mercedes-Benz EQS laat nog even op zich wachten, maar het dashboard is vast gepresenteerd op de CES. In al zijn glorie. Het MBUX Hyperscreen is een gebogen display is 1,41 meter breed, bestaande uit meerdere displays die optisch naadloos in elkaar overlopen.

Het scherm dient als een alles-in-één vervanging voor het bestaande instrumentenpaneel, het navigatiescherm en het infotainmentsysteem van de bestuurder. De passagier beschikt over een 'secundair scherm'. Voor het betere bijrijden.

De hele installatie draait op zijn eigen geïntegreerde acht-core CPU met 24 GB RAM. En, in tegenstelling tot eerdere iteraties van de MBUX, is de Hyperscreen ontworpen met een 'zero-layer'-esthetiek, zodat de meest kritische bedieningselementen altijd binnen handbereik zijn en niet begraven in de dieptes van een menusysteem.Bovendien is het scherm zelflerend. Als het goed is, gaat het zijn baasje dus van steeds betere tips voorzien op het gebied van muziek, infotainment en wellicht zelfs routes.

Het aanraakgevoelige oled-scherm met haptische feedback bestaat uit krasvast aluminiumsilicaat met twee coatings.Inactieve delen ogen diepzwart.