Virgin Hyperloop vervoert eerste mensen

Hyperloopbedrijf Virgin heeft een test uitgevoerd met twee passagiers, bedoeld om te bewijzen dat de hyperloop een veilig vervoermiddel is. De pod haalt op de 500 meter lange testbaan echter slechts 172 kilometer per uur: geen realistische weerspiegeling van de 1000 kilometer per uur die passagiers in de toekomst te verwerken krijgen.

Het bedrijf van Richard Branson rept in zijn communicatie met geen woord over dit verschil in snelheid en het bijgehorende verschil in impact op het menselijk lichaam.

Josh Giegel, CTO en mede-oprichter, en Sara Luchian, directeur Passagiersbeleving, maakten de proefreis in het pas onthulde XP-2-voertuig dat is gebouwd om aan te tonen dat passagiers veilig kunnen reizen in een hyperloop-voertuig. Het demonstreert veel van de veiligheidssystemen die straks ook in een commercieel hyperloop-systeem te vinden zijn en is het uitgerust met een controlesysteem om afwijkende toestanden op te merken en snel noodmaatregelen te nemen. Het uiteindelijke productievoertuig zal plaats bieden aan 28 passagiers. De testcampagne is begeleid door de door de Amerikaanse Independent Safety Assessor (ISA) Certifer.