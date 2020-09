Biologische oplosmiddelen maken enorme energiebesparing mogelijk voor de industrie

Biologische oplosmiddelen als Cyrene kunnen helpen bij energiebesparing. De scheidingsprocessen waarin oplosmiddellen worden gebruikt, worden veel energiezuiniger in vergelijking met de huidige industwordtriestandaarden.

Dat publiceren UT-onderzoekers PBoelo Schuur en Thomas Brouwer in ‘Green Chemistry'.

Volgens de onderzoekers presteert het uit hout gewonnen Cyrene beter in extractieve destillatie toepassingen dan de huidige standaard Sulfolaan. Het kan ook n-methylpyrrolidone (NMP) vervangen, dat zo snel mogelijk uit gefaseerd moet worden vanwege de giftigheid van die stof. CyreneTM kan beide oplosmiddelen vervangen zonder dat er processen of machines moet worden aangepast. Daarnaast is er bij sommige toepassingen met het gebruik van Cyrene veel minder energie nodig. "We schatten dat we het energiegebruik tot wel 30% kunnen verlagen", aldus Schuur.

Dit komt doordat met het oplosmiddel Cyrene in verhouding maar heel weinig destillaat moet worden teruggevloeid in de distillatiekolom. Bij distillatieprocessen wordt een vloeistof verdampt, waarna de damp wordt afgevangen en afgekoeld. Een deel van de gecondenseerde damp moet als vloeistof worden teruggevloeid. Dit noemt men de reflux.

Minder verdampen

Hoeveel reflux nodig is, hangt af van de vereiste productzuiverheid en van de eigenschappen van het oplosmiddel. De teruggevloeide vloeistof moet onderin de destillatiekolom opnieuw met veel energie verdampt worden. Hoe hoger de reflux, hoe vaker er verdampt moet worden. Met Cyrene

hoeft dat dus minder vaak dan met Sulfolaan.

