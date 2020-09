Zwevende hyperloop onder zee (video)

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wordt de mogelijkheid bestudeerd om het land via een zwevende hyperlooptunnel onder zee te verbinden met India.

Initiatiefnemer is het creatieve bureau National Advisor Bureau Limited. Dit bureau ziet een drijvende onderwatertunnel voor zich die bestaat uit twee gebogen betonnen buizen onder het oppervlak van de Arabische Zee. De buizen worden gestabiliseerd door ze te bevestigen aan pontons op het zeeoppervlak of door verticale verbindingen met de zeebodem. Ze moeten diep genoeg liggen om scheepvaartverkeer door te laten en weersinvloeden te vermijden. De tunnel moet uiteraard waterdicht zijn en bestand tegen het zoute zeewater en de hydrostatische krachten die erop komen. ‘Het creëren van een vacuüm in de tunnel resulteert in een enorme snelheid voor treinen', aldus het bureau.



Als de trein 600-1000 km / u rijdt, kan de afstand van 1826 km tussen Mumbai en het station van Fujairah in 2-4 uur worden afgelegd, terwijl de Gawader-haven in Pakistan naar Fujairah binnen 1 uur kan worden bereikt.



De belangrijkste verwachte voordelen van het project:

1. Snel vervoer van passagiers (toeristen en arbeiders) tussen de VAE (en andere GCC-landen) en India.

2. Olie- en gasexport via een pijpleiding, van de haven van Fujairah naar India en mogelijk China en Pakistan.

3. De mogelijkheid om water in de VAE te importeren uit de Narmada-rivier ten noorden van Mumbai. Deze rivier stroomt tijdens het moessonseizoen over; de VAE kan altijd water gebruiken.

4. Goederenvervoer tussen beide landen.

5. Levering van bunkerbrandstof aan schepen die tussen de drijvende pontons varen via een drijvend bunkertankstation.



Verder zouden de VAE de VAE niet zijn als met niet al droomde van drijvende hotels en winkelcentra en tankstations in het midden van de Arabische Zee ‘waar forenzen kunnen rusten en winkelen'.