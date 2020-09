Wordt Zaandam het Mekka voor zonnepanelen?

Er is een hightech Europees zonnepaneel gelanceerd dat vanaf eind dit jaar grootschalig moet worden geproduceerd in Zaandam. De partijen hopen de productie van zonnepanelen, die nu grotendeels plaatsvindt in Azië, terug te halen naar Europa. Op milieuvriendelijke wijze.

Volgens initiatoren TNO, het Duitse onderzoeksinstituut International Solar Energy Research Centre, en de Zaanse modulebouwer Energyra is de productielijn is een Europees staaltje high-tech. 'Energyra heeft de meest geavanceerde en best presterende zonnecellen samengebracht met de meest effectieve moduletechnologie in haar volledig geautomatiseerde, Industry 4.0, productielijn. Met een sterke focus op het implementeren van technologie en know-how uit de EU en bovenal het verantwoord gebruik van grondstoffen heeft Energyra een sterke relatie opgebouwd met leidende kennisinstellingen, materiaalleveranciers en machinebouwers in Europa.'



Het zonnepaneel IconIQ combineert de technologieën van TNO en het Duitse onderzoeksinstituut International Solar Energy Research Centre (ISC Konstanz). Dit is de eerste stap van het onlangs opgerichte innovatieconsortium IconIQ-GreenFab naar het opzetten van high-performance productie van zonnepanelen in Europa. In het consortium spelen de drie organisaties een leidende rol.

Technologie

Aan de basis van het nieuwe paneel ligt de door ECN ontwikkelde backcontact-technologie. Deze maakt het mogelijk zonnecellen te verwerken in panelen met een hoog rendement, een betere esthetiek en een grotere vormvrijheid. Zichtbaar voordeel is dat de panelen mooier ingepast kunnen worden in de gebouwde omgeving. De cellen die in het IconIQ paneel zitten en voor het hoge rendement zorgen, zijn gebaseerd op de nieuwste beschikbare technologie op dit vlak: de Zebra IBC (Interdigated Back Contact) zonnecel. Deze celtechnologie is ontwikkeld door de derde partner in het consortium, ISC Konstanz uit Duitsland.

Lood- en fluorvrij



Daniël Kuijk, directeur Energyra Europe: "De door TNO ontwikkelde backcontact-moduletechnologie. biedt vele voordelen, zoals de loodvrije, soldeerloze contactering en een sterk verbeterde robuustheid in flexibele toepassingen. Het laatste vertaalt zich in een buitengewone levensduur van het IconIQ-zonnepaneel. Dat ons paneel niet alleen loodvrij is, maar ook vrij is van fluor en PFAS is voor ons misschien een no-brainer, maar dit geldt zeker niet voor de gangbaar verkrijgbare panelen. Om zoiets voor elkaar te krijgen heb je de hele waardeketen keihard nodig. IconIQ bewijst dat we dat in Europa dan ook echt kunnen."

Meer banen, minder CO 2

Concurreren met de grootschalige en goedkope productie in Azië is volgens Energyra en TNO alleen mogelijk als er in de EU een geïntegreerde waardeketen wordt gevormd die op termijn vijftien miljoen zonnepanelen per jaar produceert. Productie dicht bij huis voorkomt daarbij ook transport van grondstoffen naar, en import van panelen uit Azië, wat de CO 2 -voetafdruk van zonnepanelen verder zou verbeteren. Daarnaast zal productie in de EU zo'n drieduizend directe banen opleveren en, in het totale ecosysteem inclusief toeleveringsbedrijven, naar schatting 15.000 banen.



Gaëtan Masson, voorzitter ESMC: "Voor de geavanceerde Europese maakindustrie en haar toeleveranciers biedt dit unieke paneel van Energyra grote kansen. Het maakt de EU ook minder afhankelijk van Aziatische import, die recent door de coronacrisis fors terugliep."