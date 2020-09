Revolutionaire Flying-V beleeft succesvolle eerste vlucht (video)

Deze zomer reisde een team van onderzoekers, ingenieurs en een dronepiloot van de TU Delft naar een vliegbasis in Duitsland voor de eerste echte testvlucht van het schaalmodel van het energiezuinige vliegtuigontwerp genaamd de Flying-V. De succesvolel eerste vlucht maakte duidelijk wat er nog aan het ontwerp moet worden verbeterd.

Het project werd vorig jaar samen met KLM aangekondigd. Na een periode van uitgebreide windtunneltests en een serie grondtesten in Nederland was het tijd om de eerste vlucht uit te voeren en een indruk te krijgen van de vliegeigenschappen.

Projectleider Roelof Vos en zijn team van onderzoekers en ingenieurs brachten het 22,5 kilo wegende, 3 meter brede schaalmodel naar een goed bewaakte vliegbasis in Duitsland, waar ze samen met een team van Airbus konden werken. De taak van de piloot: opstijgen, een aantal testmanoeuvres uitvoeren en als de accu's bijna leeg zijn, landen. En dat is gelukt. Vos: "Berekeningen lieten zien dat opstijgen spannend zou kunnen worden. We hadden het schaalmodel hier wel op aangepast, maar je weet pas echt wat er gebeurt, als je daadwerkelijk vliegt."

De rotatie bij het opstijgen was eenvoudig en gebeurde met een snelheid van 80 km/u. De stuwkracht van het vliegtuig was goed en de vliegsnelheden en -hoeken waren zoals voorspeld.

Uitdagingen

Maar het testen van nieuwe technologie is nooit eenvoudig. Het team had een uitdagende week waarin ze het zwaartepunt van het vliegtuig moesten veranderen en de antenne moesten repareren om de telemetrie te verbeteren. De vlucht heeft nu ook bevestigd dat het huidige ontwerp nog steeds te veel 'Dutch roll' laat zien, wiebelingen, waardoor er een vrij ruwe landing is gemaakt. Een volgende stap is om de tijdens de vlucht verzamelde gegevens te gebruiken voor een aerodynamisch (software) model van het vliegtuig. Hiermee kan het team het vliegtuig programmeren in een vluchtsimulator voor toekomstig onderzoek. Het team zal ook het schaalmodel voorbereiden voor verdere vliegproeven.

V-vorm



De Flying-V is een ontwerp voor een zeer energie-efficiënt lange-afstandsvliegtuig. Het ontwerp van het vliegtuig integreert de passagierscabine, het vrachtruim en de brandstoftanks in de vleugels, waardoor een spectaculaire V-vorm ontstaat. Computerberekeningen hebben voorspeld dat de verbeterde aerodynamische vorm en het verminderde gewicht van het vliegtuig het brandstofverbruik met 20% zal verminderen in vergelijking met het meest geavanceerde vliegtuig van vandaag.

KLM is sinds 2019 partner in het project. Mede dankzij hun ondersteuning heeft het projectteam dit schaalmodel kunnen bouwen. Het werd voor het eerst gepresenteerd bij het 100-jarig bestaan van KLM in oktober 2019. Inmiddels zijn diverse business partners bij het project betrokken, waaronder Airbus. De vliegtests zijn ook in samenwerking met Airbus tot stand gekomen. De partners werken samen aan een onderzoeksplan om het concept verder uit te werken.

Waterstof



Volgende stap: de Flying-V voorzien van een duurzame voortstuwing. Het ontwerp lijkt volgens het team zeer geschikt voor het vliegen op vloeibare waterstof in plaats van op kerosine.