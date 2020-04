TU Delft heeft werkend prototype beademingsapparaat

De Delftse studenten van het initiatief OperationAir hebben in drie weken tijd een werkend prototype van een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten ontwikkeld, de AIRone. De eerste testen met een mechanische long zijn succesvol verlopen, waarna toestemming aan het ministerie van VWS is gevraagd om de volgende fase in te gaan.

Hierbij zullen intensivisten klinische testen doen met het ‘first model', het eerste apparaat zoals het er op de IC uit komt te zien. Als officiële klinische goedkeuring wordt gegeven, kan het ministerie van VWS opdracht geven tot productie.

Het studententeam ging 16 maart van start onder leiding van Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur van Klinische Technologie. Het bestaat uit 50 masterstudenten van verschillende studierichtingen, waaronder Klinische Technologie, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Binnen een week was er een eerste ontwerp voor een noodbeademingsapparaat. De ontwerpeisen waren opgesteld in samenspraak met specialisten van het LUMC en het Erasmus MC.

Gereed voor klinische test

Op 3 april, 18 dagen na de start, is er een werkend prototype, de AIRone. Marijn Mostert, coördinator van het test team: "De afgelopen dagen hebben wij de AIRone uitvoerig getest. Wij hebben alle functies getoetst met behulp van een testlong met verschillende sensoren en daarmee gecontroleerd of het apparaat voldoet aan de prestatie-eisen. Daarnaast hebben wij gebruikerstesten gedaan met verschillende intensivisten voor de gebruiksvriendelijkheid. Wij hebben alle benodigde documenten ingediend bij het VWS en zijn dus klaar voor de volgende stap: klinische keuring." De komende dagen zal het team gebruiken om de veiligheidstesten uit te voeren.

Het VWS moet de ingestuurde documenten beoordelen en groen licht geven om de officiële klinische keuring te doen, daar wacht het team nu op. Een klinische goedkeuring wil zeggen dat het apparaat ten tijde van crisis mag worden toegepast op coronapatiënten. In dat geval kan het ministerie van VWS opdracht geven tot productie van de AIRone.

Productie

Voor de productie gaat OperationAIR samenwerken met een assemblagebedrijf in Delft. "Alles staat klaar om de productie te kunnen starten. Wij hebben goed contact met de leveranciers van de verschillende onderdelen. Zodra we van VWS opdracht krijgen tot productie, kunnen de onderdelen worden besteld en wordt de productie in gang gezet in samenwerking met partners", zegt Josephine Dumas, coördinator van het realisatieteam. De ambitie is om 100 stuks per week te produceren, om zo uiteindelijk 500 apparaten af te leveren. "Mocht de situatie op de IC's verergeren, dan kunnen we kijken of we kunnen opschalen" zegt Harlaar.

Vervolg

Als het ontwerp is goedgekeurd en wordt geproduceerd, gaat OperationAIR zich richten op implementatie, service en doorontwikkeling. Zo zullen er korte trainingen worden gegeven aan het zorgpersoneel en zal er bij ingebruikname in het ziekenhuis een team klaar staan om te assisteren bij vragen of problemen.

Het definitieve ontwerp en de bijbehorende documenten om het apparaat na te kunnen bouwen zullen open source worden gedeeld op de website van OperationAIR.