TU Delft ontwikkelt simpel beademingsapparaat

'Van de situatie in Italië hebben we geleerd dat de uitbraak kan leiden tot een tekort aan beademingsapparatuur voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Om deze reden worden artsen gedwongen een keuze te maken voor wie beademingsapparatuur beschikbaar wordt gesteld. De patiënten die niet worden beademd, hebben een grote kans op overlijden. Wij willen een noodoplossing bieden voor juist deze patiëntenpopulatie. Daarom is op maandag 16 maart OperationAIR in het leven geroepen', zo meldt de webpagina van OpenAIR.

De studenten die zich op vrijwillige basis aan het initiatief hebben verbonden, werken momenteel aan de ontwerpeisen voor een snel te realiseren beademingsapparaat. Op basis van de ontwerpeisen wordt gewerkt aan een design. Of het uiteindelijke prototype in productie wordt genomen en beschikbaar komt voor de zorg in Nederland, hangt nog af van veel factoren. "Wij hebben nauw contact met intensivisten uit het LUMC en het Erasmus MC over de actuele situatie op de Intensive Care afdelingen. Daarnaast proberen we, ook met hulp van de TU Eindhoven, de verwachte groei van het aantal Corona patiënten en de bezettingsgraad op de IC in kaart te brengen. Ook werken we samen met verschillende bedrijven en instanties om de ontwikkeling van een beademingsapparaat te versnellen", opleidingsdirecteur aldus Jaap Harlaar.