Tata Chemicals vangt koolstof af en zet het om in zuiveringszout

Tata Chemicals Europe heeft de eerste fabriek voor het opvangen en gebruiken van koolstof op industriële schaal in het VK geopend. De kooldioxide wordt gezuiverd tot voedsel- en farmaceutische kwaliteit en gebruikt als grondstof bij de vervaardiging van natriumbicarbonaat, dat bekend zal worden als Ecokarb. Natriumbicarbonaat wordt onder meer gebruikt als bluspoeder en zuiveringszout. Het zit ook in bakpoeder.

Ecokarb zal worden geëxporteerd naar 60 landen over de hele wereld en jaarlijks tientallen miljoenen exportinkomsten genereren. Een groot deel van het geëxporteerde natriumbicarbonaat zal worden gebruikt bij hemodialyse om mensen met een nierziekte te behandelen.

De investering van 20 miljoen pond is gedaan bij het in Northwich gevestigde Tata Chemicals Europe, een van Europa's toonaangevende producenten van natriumcarbonaat, zout en natriumbicarbonaat. De fabriek vangt elk jaar 40.000 ton koolstofdioxide op zal en de CO2-uitstoot van TCE met 10% verminderen. Het proces is gepatenteerd in het VK en er zijn nog meer patenten aangevraagd over de hele wereld.

De fabrikant is het enige bedrijf in het VK dat natriumcarbonaat, zout en natriumbicarbonaat maakt. Deze producten worden gebruikt om glas te maken, wasmiddelen, farmaceutische producten, voedsel en diervoeders en ze worden ook gebruikt in de waterzuivering.

Martin Ashcroft, Managing Director: "De voltooiing van de demonstratie-installatie voor koolstofafvang en -gebruik ("CCU") stelt ons in staat onze koolstofemissies te verminderen en tegelijkertijd onze levering van zeer zuivere koolstofdioxide, een kritieke grondstof, veilig te stellen. , waardoor we de export van onze producten van farmaceutische kwaliteit over de hele wereld kunnen vergroten."