De energiesector heeft bijna zes miljard euro in tech startups geïnvesteerd

Tussen 2018 tot 2020 heeft de energiesector voor in totaal voor 5,98 miljard euro geïnvesteerd in tech startups. Dat concludeert IT- en zakelijke dienstverlener NTT Data in zijn onderzoeksrapport ‘Energy Trends’.

Voor het onderzoek werden de investeringen geanalyseerd van de naar omzet gemeten 33 grootste bedrijven in de energiesector. In de onderzoeksperiode van 2018 tot 2020 ging het om in totaal 317 investeringen in 258 startups. Op basis van deze investeringen is het volgens NTT mogelijk om potentiële veranderingen binnen deze sector te bewerkstelligen.



Er is binnen de energiemarkt sprake geweest van een kentering als gevolg van diverse initiatieven. Een daarvan is de Green New Deal van de Europese Unie, waarvoor de Europese Klimaatwet de juridische basis vormt. Het doel hiervan is om de EU uit te laten groeien tot de wereldwijde leider in de strijd tegen klimaatverandering. Een ander initiatief is de uitgifte van Next Generation-obligaties door de EU. Deze dienen om financiering op te halen voor investeringen in oplossingen voor koolstofarme opwekking van energie. Deze initiatieven weerspiegelen de sterke toewijding van de Europese Unie aan de energietransitie. 30 procent van alle EU-gelden zal in energie- en klimaatplannen worden geïnvesteerd.



Daling in Coronatijd



De investeringen in startups trekken nog steeds aan. Sinds 2008 was er sprake van een jaarlijkse groei van 17 procent. De coronacrisis zorgde echter voor een forse daling van het aantal investeringen. Volgens de schattingen had er in de energiesector sprake kunnen zijn van 132 deals als de pandemie geen roet in het eten had gegooid. Het aantal investeringen in 2020 daalde echter tot 46 met een totaalwaarde van ongeveer zes miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de top vijf van nieuwe investeringen tijdens de onderzochte periode bedroeg 190 miljoen euro.



Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een verandering in de trend dat energiebedrijven intensiever investeerden dan oliebedrijven. Inmiddels gaat de laatste groep aan kop. Zij nemen 20 procent meer deel aan investeringen dan energiebedrijven.



Investeringen per geografische regio

De belangrijkste investeringsknooppunten bevinden zich in de Verenigde Staten en Europa. Californië en Duitsland gaan daarbij aan kop. De Verenigde Staten namen bijna de helft van alle investeringen voor hun rekening. Europa was goed voor bijna 40 procent. Deze belangrijkste investeringsregio's maken echter plaats voor opkomende markten, en het Midden-Oosten in het bijzonder met acht procent van alle investeringen.

In Latijns-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika beginnen de ecosystemen van innovatie tot bloei te komen. Dit is te danken aan de boost die grote energiebedrijven aan startups in hun regio geven, waarmee ze een eigen pijplijn van talent creëren. Dit zal de komende jaren bijdragen aan het ontstaan van nieuwe knooppunten die de oprichting van nieuwe startups en ontwikkeling van innovatieve oplossingen zullen bevorderen. Dat zal op zijn beurt zorgen voor groeiende belangstelling van investeerders in het opzetten van hoofdkantoren in de nabijheid van deze regio's.



Trends en een visie op 2030

Het aantal investeringen door venture capital bedrijven in startups zal naar verwachting jaarlijks blijven groeien. Dit is het gevolg van alle overheidssteun en maatregelen voor de toepassing van nieuwe modellen voor energievoorziening. De komende jaren wordt er een exponentiële groei in innovatie in de energiesector verwacht. Dit komt door de directe investeringen in hernieuwbare energie via Next Generation-gelden en de toezegging van de Verenigde Staten en Azië om schonere modellen te hanteren op het gebied van productie, opslag en mobiliteit. Er zullen disruptieve modellen worden toegepast die de waarde en toepassingsmogelijkheden van de energiesector zullen vergroten.



Deze groei zal verder worden aangewakkerd door de consolidatie van nieuwe modellen voor samenwerking tussen grote ondernemingen en startups. Deze modellen zijn voor beide partijen bijzonder aantrekkelijk. Ze kenmerken zich door lagere risico's en bieden startups een grotere onafhankelijkheid zonder hun groei of flexibiliteit te beperken.