Meet & Match tussen robot en MKB centraal op Vision, Robotics & Motion

Een krappe arbeidsmarkt en ambitieuze digitaliseringsdoelstellingen vragen om slimme oplossingen. Echter, meegaan in deze snel veranderende wereld zorgt voor vele uitdagingen binnen de MKB hightech- en maakindustrie. Een geïntegreerd industrieel systeem waarbij vision technologie, robotica en motion control slim met elkaar zijn verbonden biedt voordelen en kansen, maar de weg naar slimme productieautomatisering blijkt voor MKB bedrijven niet gemakkelijk. Om hierbij te helpen, organiseerde Mikrocentrum op 8 en 9 juni de vakbeurs Vision, Robotics & Motion 2022 in de Brabanthallen.

Na 3 jaar afwezigheid, stonden 80 bedrijven, start-ups en studententeams gespecialiseerd in vision, robotica, motion control en data science klaar om de 1500 bezoekers te helpen met praktische toepassingen en oplossingen. Nieuw was het demoplein waar exposanten cobots, autonome robots (zoals AGV's) en AI oplossingen demonstreerden.

In een special edition van het Techcafé bespraken robotica experts Eddie Mennen (Yaskawa), Martin van der Have (ABB Robotics), Paul Ribus (Fanuc Benelux) en Peter Kiekens (Industrial Cobotics) de uitdagingen van robotisering in de MKB hightech- en maakindustrie. Over het antwoord op de vraag hoe te starten, waren de experts het met elkaar eens: starten met een cobot is een goede aanpak bij relatief eenvoudige toepassingen en om ervaring op te doen met robots. Van der Have: "Of je eerste robot een cobot of een robot wordt hangt af van de applicatie. Is het een relatief eenvoudige toepassing waarbij minder de nadruk ligt op efficiency, output en performance, dan kan je met een cobot goed uit de voeten. Cobots hebben namelijk een lage gebruikersdrempel omdat er een hoge mate van standaardisatie in zit. Dit maakt dat je de cobot alleen hoeft te configureren en niet hoeft te programmeren. Industriële robots hebben veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om zwaar en snel werk uit te voeren, en zijn veel uitgebreider. Dit betekent wel dat er voor het gebruik een bepaalde mate van vakkennis nodig is." Ribus sloot zich hierbij aan: "Je hoeft niet direct alles te automatiseren. Zorg voor een goede startfase, begin met iets realistisch en ga ervaring opdoen met het werken met een robot."

Holland Robotics

Met het congres Robotica voor het MKB, zette Holland Robotics de meerwaarde van de robot centraal. Manager Thijs Dorssers: "Nederland staat in de top 5 van meest innovatieve landen, maar wat betreft robotisering staan we nog niet eens in de top 10. Een gemiste kans, want een geïntegreerd systeem is juist datgene waar bedrijven het meeste voordeel mee kunnen behalen. Zo kan robotica niet alleen een rol spelen in de oplossing voor het personeelstekort, maar ook in het verbeteren van productieprocessen."

Mikrosessies over Deep Learning en Modulair ontwerpen

Nieuw waren de Mikrosessies, waarmee Mikrocentrum bezoekers in gratis workshops op een laagdrempelige manier kennis wil laten maken met actuele, kansrijke en nieuwe onderwerpen. Voor deze eerste editie stonden Deep learning en Modulair ontwerpen op het programma. Docenten Albert van Breemen en Thijs Schepman namen de deelnemers mee in de basisbeginselen van beide methodieken en deelden de stappen en modellen om te starten met het toepassen ervan in de praktijk.

Studententeams

In de Student Area toonden studententeams Team Core, Project March, University Racing Eindhoven, TU/e Gamedev en MultiRotorResearch hun innovatieve oplossingen. Ook konden studenten op 9 juni laagdrempelig kennismaken met nieuwe bedrijven tijdens de BedrijvenMeeloopDag Student Tour en was er een Drone Challenge.

Volgende editie op 7 en 8 juni 2023

De volgende editie van Vision, Robotics & Motion staat gepland op 7 en 8 juni 2023 in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Meer informatie volgt via https://www.vision-robotics.nl/