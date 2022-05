3D geprinte betonnen toren op Floriade haalt Guinness book of Records (video)

3D geprinte toren op Floriade in Guinness book of Records

Op de Floriade Expo 2022 in Almere is een 3D geprinte versie van de Burj al-Hamam te zien. Met zijn 12,1 meter is het de hoogste zelfdragende 3D geprinte constructie ter wereld. Hiermee heeft het object een plaats gekregen in het Guinness World Records boek.

De 3D geprinte Burj al-Hamam is een eerbetoon aan de traditioneel gebouwde duiventorens in Qatar. Deze torens bieden tijdens het trekseizoen een beschermende plek voor duizenden duiven. Hiermee voorzien ze meteen in een ecologische manier van landbouw: dankzij de slimme constructie kunnen de uitwerpselen van de duiven worden verzameld en gebruikt als meststof voor lokale boerderijen.

De Nederlandse Burj al-Hamam is gebouwd zonder stalen bewapening of gegoten beton. De 3D geprinte constructie voorziet in een geautomatiseerde manier om de torens te bouwen. Om de CO 2 voetafdruk te verminderen, heeft Saint-Gobain Weber Beamix de energiebehoefte van het productieproces en de hoeveelheid materiaal gereduceerd. Hierdoor is voor de torens tot 60% minder CO 2 uitgestoten dan bij de traditionele manier van bouwen.

Bezoekers van de Floriade kunnen de toren betreden om van dichtbij kennis te maken met de 3D geprinte structuur en constructie.