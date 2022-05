Nederlandse CO2-technologie wint X-Prize van 1 miljoen dollar (video)

De techniek van de Nederlandse start-up Carbyon is door de X-prize jury verkozen tot één van de meeste beloftevolle technieken om CO2 uit lucht te halen. Het bedrijf kreeg 1 miljoen dollar steun uit de Elon Musk foundation. Het gebruikt deze middelen voor de bouw een eerste prototype van een productiemachine dat begin 2023 klaar moet zijn. De eerste commerciële machines worden verwacht tegen 2025.

Carbyon is een Nederlandse start-up uit Eindhoven die machines ontwikkelt om CO 2 uit de atmosfeer te filteren. De technologie bestaat al vele decennia en wordt op kleine schaal gebruikt in onderzeeërs en ruimtevaart. Maar hij kan niet makkelijk worden opgeschaald naar het niveau van de hele atmosfeer en is bovendien erg duur.



Met deze uitdaging is Carbyon aan de slag gegaan. Het bedrijf gebruikt een technologie van TNO waarbij een atomair laagje van een chemisch actieve stof wordt aangebracht op een poreuze drager die slechts 1 gram weegt per 1000 vierkante meter oppervlak. Op die 1000 m2 brengt Carbyon met Atomic Layer Deposition een monolaagje van amines aan: organische moleculen die CO 2 aan zich binden. Door het opwarmen van de amines tot 100 oC kan je de CO 2 weer vrij maken. Met dit cyclisch proces kan je CO 2 afvangen uit lucht en concentreren tot een 100% zuiver CO 2 gas dat je ondergronds kan opslaan of met groene waterstof kan verwerken tot groene brandstoffen en chemicaliën.



Carbyon werkt nauw samen met bedrijven als ASML en Philips, die via HTXL aandeelhouder zijn.

Bekijk hieronder een video over alle X-Prize -winnaars: