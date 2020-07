CO2 afvangen met dunne films (video)

Start-up Carbyon, Differ en de TU/e gaan Carbyon's systeem voor het afvangen van CO2 uit de atmosfeer verbeteren. Het eenjarige onderzoeksproject heeft als doel om een commercieel levensvatbare technologie te ontwikkelen die het broeikasgas direct uit de atmosfeer kan halen.

Om de uitstoot van broeikasgassen onder controle te houden en de wereldwijde temperatuursverandering te beperken tot 1,5 - 2 graden Celsius, hebben we een energie-infrastructuur nodig die zo weinig mogelijk CO 2 produceert. Als onderdeel daarvan moeten we CO 2 -uitstoot terugvangen die we niet kunnen voorkomen, zoals het verbranden van kerosine tijdens langeafstandsvluchten. Vliegtuigen uitrusten met CO 2 -wassers lijkt niet haalbaar en daarom werken onderzoekers en bedrijven wereldwijd aan Direct Air Capture, waarbij speciale machines het broeikasgas uit de atmosfeer filteren.

CO2-zeef

De Nederlandse startup Carbyon ontwikkelt een Direct Air Capture systeem op basis van ultra-poreuze dunne films met een enorm intern oppervlak. In tegenstelling tot dikkere afvangmaterialen heeft het Carbyon systeem geen enorme pompen nodig om lucht door zijn dunne films te persen en CO2 uit de atmosfeer te halen.