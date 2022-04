Gaan we batterijen verwisselen in plaats van opladen?

Het nieuwe drone studententeam Aero Team Eindhoven werkt aan een systeem waarbij een vrachtdrone, die producten of benodigdheden met hoge prioriteit vervoert, door een tweede drone in de lucht wordt bijgetankt. De tweede drone draagt een tweede batterij en zal de lege vrachtbatterij verwisselen met behulp van kunstmatige intelligentie.

In plaats van een tijd stil te staan om de batterij van de elektrische auto op te laden, kan je hem ook in een paar tellen verwisselen. Met dat idee start de Chinese fabrikant NIO een 'Power Swap Station' in Oslo. Tegen eind 2022 zullen 50 nieuwe systemen zijn geïnstalleerd op locaties in heel Europa en tegen 2025 1.000.

Hoe het werkt? De gebruikers rijden met hun voertuigen het Power Swap Station in, alwaar een robot de lege batterij vervangt door een opgeladen exemplaar. De robots beoordelen de kwaliteit van de batterijen met hun state-of-the-art sensoren. Oudere accu's met lage prestaties worden uit de cirkel gehaald. De voertuigen worden aangeboden in een Battery as a Service-systeem (BaaS ), wat betekent dat autobezit de batterij niet omvat. De kwaliteit van de batterij is dus de zorg van Nio, niet van de autobezitter.

Als de temperatuur niet goed wordt geregeld, kunnen accu's oververhit raken tijdens het opladen (in het laadstation) en tijdens zwaar ontladen (in de auto, bij nauwelijks accelereren). Zowel in het station als in de auto worden de batterijen op temperatuur gecontroleerd om oververhitting (en de daarmee samenhangende prestatieverliezen en verkorting van de totale levensduur van de batterij) te voorkomen. Technotrans ontwikkelde een CE-goedgekeurde koeloplossing voor in het laadstation met een koelvermogen tot 22 kW op basis van een glycol/watermengsel. Het systeem betrekt zijn stroom voorzien uit de energie die is opgeslagen in de verwisselde batterijen.

China telt momenteel al 700 NIO-swap-stations. Wat Europa betreft, zullen de eerste pilotstations gedurende 2022 geïntegreerd worden in het bestaande netwerk van tankstations. NIO is van plan om het volautomatisch wisselen van batterijen eerst aan te bieden in parkeergarages en bij tankstations. Ondertussen worden andere samenwerkingsmogelijkheden beoordeeld.

Ook voor drones



Ook het Nederlandse studententeam Aero (onlangs samengevoegd uit Blue Jay en Syfly, ziet toekomst in wisselen in plaats van opladen.Het nieuwe drone studententeam Aero Team Eindhoven wil vliegen herdefiniëren door een netwerk van drones te creëren die met elkaar kunnen interageren om een ​​schaalbaar bereik te vormen, praktisch eindeloos.

Met dit netwerk willen ze Europa duurzaam elektrisch verbinden via de lucht. Ze willen de technologie creëren die de eerste stappen van dit netwerk mogelijk maakt.

Het idee is dat een vrachtdrone, die producten of benodigdheden met hoge prioriteit vervoert, door een tweede drone in de lucht wordt bijgetankt. De tweede drone draagt ​​een tweede batterij en zal de lege vrachtbatterij verwisselen met behulp van kunstmatige intelligentie. De vrachtdrone vliegt langs oplaadpunten die het team creeërt. 'Door deze batterijwisseltechnologie te creëren, kunnen we naast de batterijontwikkelingen innoveren, waardoor het aantal swaps op termijn zal verminderen.'