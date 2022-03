Wormachtige tunnelrobot krijgt 'snorharen' (video)

GE heeft een nieuwe versie ontwikkeld van een robot die harde en zachte afvalafzettingen in ondergrondse gemeentelijke water- en rioleringspijpleidingen vernietigt en autonoom olie- en gasnetwerken in kaart brengt. De Programmable Worm for Irregular Pipeline Exploration, of 'Pipe-worm', is uitgerust met op kakkerlakken geïnspireerde 'snorharen' die zijn ontworpen om bochten, ellebogen, buisdiameterveranderingen en knooppunten in pijpleidingnetwerken te identificeren.

Volgens GE gebruikt de Pipe-worm een ​​combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en sensorische gegevens verzameld door de nieuwe snorharen om zelfs de meest subtiele veranderingen in de omgeving en de atmosfeer in zijn ondergrondse omgeving te detecteren. Evenzo gebruikt de Pipe-worm die informatie om olie- en gaspijpleidingnetwerken in realtime in kaart te brengen.

Oorspronkelijk ontwikkeld onder de V.S. Het Underminer-programma van Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA's), dat streeft naar de ontwikkeling van meer geavanceerde tunneltechnologieën, de nieuwe iteratie van Pipe-worm heeft met succes meer dan 100 m pijpleiding genavigeerd, bochten en andere veranderingen genavigeerd zonder de normale werking van de pijpleiding te verstoren. Bovendien slaagde de Pipe-worm erin om tegen de snel bewegende vloeistofstroom in te reizen die in pijpleidingen wordt aangetroffen.

Naast het autonoom bewaken en onderhouden van ondergrondse pijpleidingnetwerken, stelt GE zich voor dat de Pipe-worm kan worden gebruikt voor tal van militaire toepassingen, evenals voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan de luchtvaart, en voor de inspectie van leidingen voor ondergrondse glasvezelkabels.