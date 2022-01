De grootste vliegtuigen ter wereld 

Meer dan een eeuw nadat de gebroeders Wright het eerste succesvolle vliegtuig hebben gebouwd, is de mens nog steeds volop bezig om de ultieme vliegmachine te bouwen. Of het nu gaat om snelheid, duurzaamheid of grootte: de ontwikkeling gaat door. TT engineering maakte onlangs een overzicht, 4x de grootste:

Cargo - De Antonov 225

Met een lengte van 84 meter en een spanwijdte van 88,4 meter is de Antonov An-225 het allergrootste vliegtuig ter wereld. ‘Mrija' (droom), zoals het vliegtuig ook wel wordt genoemd, maakte zijn eerste vlucht op 21 december 1988. Sindsdien blijft hij onaangetast het grootste vrachtvliegtuig ter wereld. Oorspronkelijk werd de AN-225 ontworpen om de Russische spaceshuttle de ‘Boeran' te transporteren. Vandaag de dag vliegt het enige exemplaar van de AN-225 de hele wereld over, om militaire cargo en medische spullen te vervoeren.

Passagiersvliegtuig - Airbus A380



‘s Werelds grootste passagiersvliegtuig is de Airbus A380. Met een spanwijdte van 79,75 meter en een lengte van 72,72 meter kan dit vliegtuig zo'n 850 passagiers meenemen. Om deze hoeveelheid plaats te creëren, bestaat de Airbus A380 uit twee verdiepingen. Deze dubbeldekker onder de vliegtoestellen maakte zijn eerste testvlucht op 27 april 2005. Twee jaar later werd het toestel commercieel gedoopt tijdens een vlucht van Singapore Airlines tussen Singapore en Sydney.

Prive Jet - 747-8i Boeing Business Jet



De 747-8i Boeing Business Jet is de grootste privéjet die in actieve dienst is. De jumbojet heeft een spanwijdte van 68,5 meter en een lengte van 76,4 meter. Het vliegtuig wordt vooral gebruikt door wereldleiders uit het Midden Oosten. Ook de presidentiële vloot van Amerika wordt in 2024 vervangen door twee 747-8i Business Jets.

Vliegtuigen in de ruimtevaart - Stratolaunch & Virgin Galactic



De Stratolaunch Carrier is met een spanwijdte van 177 meter het breedste vliegtuig ter wereld. Het vliegtuig is ontwikkeld om op een eenvoudige en betrouwbare wijze raketten in een baan om de aarde te brengen. Hierdoor zullen de raketten minder hinder van het weer ondervinden dan raketten die van de grond gelanceerd worden. In 2019 maakte het vliegtuig, dat geproduceerd werd door Scaled Composites, haar eerste testvlucht. Afgelopen april maakte het de Stratolaunch Carrier haar tweede testvlucht.