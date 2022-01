Batterijcontainer Skoonbox moet uitstoot werven terugdringen

Damen Shipyards Group heeft de Skoonbox overgenomen van Skoon Energy. ’s Werelds eerste maritiem gecertificeerde, multi-inzetbare batterijcontainer zal worden ingezet om op eigen werven duurzame stroom te leveren voor toepassingen waar nu nog vooral dieselgeneratoren of scheepsmotoren gebruikt worden. Deze eerste 20-voets container moet uitgroeien tot Damens duurzame batterij-netwerk voor mobiele en tijdelijke toepassingen, dat op termijn ook voor klanten wereldwijd ingezet kan worden.

De Skoonbox is tijdens de Wereldhavendagen in 2018 onthuld en daarna flink doorontwikkeld. De batterijcontainer bevat 314 lithiumbatterijen, goed voor 638 kWh aan duurzame energie. De afgelopen jaren is de Skoonbox ingezet voor tal van toepassingen in het Amsterdamse Havengebied. Door bijvoorbeeld de Skoonbox in een ruimschuit te plaatsen, is er een drijvende batterij gecreëerd, die groene stroom heeft geleverd aan verschillende typen schepen.

"De Skoonbox en opvolgende schone energiesystemen bieden ons ontzettend veel mogelijkheden om onze ecologische footprint en die van onze klanten te reduceren", aldus Vincent de Maat van Damen Shipyards Group. "Het is een duurzame vervanger van dieselgeneratoren, maar kan ook als groene vorm van walstroom ingezet worden, waardoor afgemeerde schepen bij onze reparatiewerven hun boordmotoren uit kunnen laten. Dat scheelt veel uitstoot."

Digitaal platform

"Onze focus ligt bij de ontwikkeling van Skoon Sharing, het software platform dat zowel lokaal als internationaal vraag en aanbod van mobiele, duurzame energie-oplossingen bij elkaar brengt", licht Peter Paul van Voorst tot Voorst, CEO en oprichter van Skoon Energy toe. "De ervaring met de Skoonbox heeft ons ontzettend veel onmisbare data en inzichten opgeleverd. Als onderdeel van onze lange termijnvisie streven wij ernaar geen hardware-eigenaren zijn. Onze kracht is het ontwikkelen van klantvriendelijke en commercieel schaalbare software en AI. Zo realiseren we eenvoudige toegang tot schone energie, waar dan ook."

Bron: Maritime Technology