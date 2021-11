Automatisch van CAD-bestand naar robotcode

Met de ontwikkeling van SmartCAM door FIS Robotics, kan elk standaard CAD-bestand snel en eenvoudig worden 'vertaald' naar robotcode voor CNC-schuimfrezen. SmartCAM genereert automatisch programma’s voor een robot, zonder tussenkomst van tekenaars of programmeurs.

FIS Robotics opereert vanuit Genk en richt zich vooralsnog op de Benelux. Deze zomer nog stond er op de Dam in Amsterdam een levensgrote Lego-versie van André Hazes. Dutch Deco Finish maakt dit beeld met de technologie van FIS Robotics. CNC-schuimfrezen is een geautomatiseerd proces dat steeds populairder wordt. Gangbare methoden om dergelijke robots aan te sturen waren tot voor kort erg tijdrovend. Het programmeren van toolpaths, het uitzetten van de miljoenen punten en trajecten die de robot moet volgen, kan soms uren in beslag nemen.

Vakmanschap

Tegenover handmatige maakprocessen heeft geautomatiseerd CNC-schuimfrezen een aantal voordelen. De handmatige manier is trager en vereist veel vakmanschap. Het is over het algemeen minder nauwkeurig, en er is ook geen digitaal bestand, waardoor je niet eenvoudig een exacte kopie kan maken. Door gebruik te maken van robots wordt de snelheid, nauwkeurigheid en de herhaalbaarheid verhoogd. Het vakmanschap wordt ‘opgeslagen' in de programmatuur, en zo bewaard voor de toekomst. Dankzij de eigen ontwikkelde AI-core in de SmartCAM-software kan iedereen nu snel en eenvoudig, een robotprogramma genereren, zonder dat hier programmeerkennis voor nodig is. De gegenereerde toolpaths zijn zeer efficiënt. Dit resulteert in een grotere nauwkeurigheid, snellere productie en kortere doorlooptijd. Geautomatiseerde robotproductiesystemen aangestuurd door AI vormen een snelgroeiend segment in de productiewereld. SmartCAM gekoppeld met de hoge prestaties van robots betekent dat fabrikanten nu hun producten met veel minder kosten, sneller en efficiënter kunnen produceren. Onmiddellijk na het uploaden van een 3D-model, maakt SmartCAM het programma voor de robot.

SmartCAM

CAD-geometrieën en 3D-modellen in de vorm van een STL-file kunnen door SmartCAM omgezet worden naar robotprogramma`s. Op deze manier kan gewerkt worden met alle gangbare CAD/tekenprogramma's, die kunnen exporteren naar STL. Ook G-code, afkomstig van 3D-slicers kan omgezet worden naar robotprogramma`s. De AI-core past alle parameters on-demand aan om de programma's, die normaal enkel geschikt zijn voor 3D-printers, mogelijk te maken op industriële robots.

SmartCAM wordt ingezet voor prototyping, de snelle productie van één enkel product voor testdoeleinden tijdens de ontwerpfase van een product. Maar ook bij eenmalige of kleine batchproductie is het een interessante technologie. SmartCAM ondersteunt ook een verscheidenheid aan additieve fabricageprocessen, zoals metalen oplassen, printen met granulaten of kalk/cement samenstellingen.