Bekijk hier de 70 Nederlandse start- en scale-ups die naar de CES gaan

70 Nederlandse innovatieve groeibedrijven nemen vanaf 5 januari 2022 deel aan de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES). De CES vindt jaarlijks plaats en is gewoonlijk een ontmoetingsplaats van meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen. Voor het eerst zal de delegatie naast 50 startups ook bestaan uit 20 scale-ups.

Deze bedrijven komen uit het hele land en zijn actief in verschillende sectoren. Zo heeft het Rotterdamse bedrijf RanMarine een zelfsturende robothaai ontwikkeld die water zuivert. En heeft Nowi Energy uit Delft een chip bedacht waarmee bijvoorbeeld sensoren energie halen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld uit licht, warmte of wifi-signalen. Hierdoor kunnen ze decennia mee zonder dat je ze hoeft op te laden.

De exposerende bedrijven volgen momenteel een trainingsprogramma dat hen aangeboden wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daardoor kunnen ze zich op de CES zo goed mogelijk presenteren aan een wereldwijd netwerk van potentiële klanten en investeerders.

Nu al 14 Nederlandse prijswinnaars

De CES reikt vóór de daadwerkelijke beurs traditioneel prijzen uit aan een select aantal uitvindingen van 'voortreffelijk ontwerp en techniek', zogenoemde CES Innovation Awards. De prijswinnaars zijn al bekend: van de 34 Nederlandse inzendingen ontvingen 14 een Innovation Award - het hoogste aantal ooit. In voorgaande jaren won Nederland steeds één of twee van deze prijzen.

De winnende start-ups zijn:

Ferr-Tech levert Ferrate(VI)-toepassingen voor industriële (afval)waterbehandeling. Door middel van een gepatenteerd proces stelt Ferr-Tech het gebruik van Ferrate(VI) producten beschikbaar voor de (afval)waterindustrie. Ferraat (VI) is de sterkste groene oxiderende chemische stof die bekend is. Ferraat (VI) kan worden gebruikt voor oxidatie, coagulatie en desinfectie.

'We creëerden een concentrische laserstraal die een revolutie teweegbrengt in de huidige standaard. Dit verbetert productielijnen in termen van output, snelheid, duurzaamheid en kosten.' InPhocal helpt bij de overgang van traditionele halfgeleidertechnologie naar fotonicatechnologie.

Dit bedrijf produceert nauwkeurige roll-to-plate-apparatuur met behulp van een nanotechnologieproces dat oppervlaktestructuren op micron- en nanoschaal mogelijk maakt. Dit resulteert in kostenbesparingen, verbetert de productkwaliteit voor onder meer displays en zonnepanelen en kan over grote oppervlakken worden gerepliceerd.

Nu de offshore windmarkt exponentieel groeit, stabiliseert hun Ocean Battery, gebaseerd op bewezen hydrodamtechnologie, het duurzame energiesysteem en zorgt het voor voorzieningszekerheid. Hun gepatenteerde oplossing vermindert de lokale piekbelasting van nieuwe en bestaande windparken om inkrimping te voorkomen en de netcapaciteit te beheren.

Dit dronetechnologiebedrijf is gespecialiseerd in het bouwen en verkopen van op afstand bestuurbare en autonome drones, Sharks genaamd. Deze fungeren als een intelligent hulpmiddel dat door water zwemt, ongewenste materialen extraheert en gegevens verzamelt over mariene omgevingen, waardoor klanten hun wateren kunnen reinigen en bewaken.

Ze hebben een missie om de grootste uitdagingen van de samenleving op te lossen door gegevenssamenwerking veilig en gemakkelijk te maken. Hun software maakt datagebruik door meerdere partijen mogelijk, 'met uitstekende beveiligings- en privacygaranties', waardoor de installatietijd en -kosten voor een datasamenwerking worden verminderd.

Hun gesegmenteerde kleurende glas creëert een enorm transparant videoscherm. Op basis van sensoren kan hun software elke inhoud omzetten in dynamische glare-controle.

En de winnende scale-ups:

Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verbeteren van spraakverstaanbaarheid en muziekperceptie onder alle omstandigheden. Hun op het audioplatform gebaseerde oplossingen van PYOUR omvatten AI en machine learning-aggloritmes die premium HD-hoorverbetering bieden.

Avular stelt anderen in staat om nieuwe mobiele robots te bouwen, zoals autonome drones en rovers. Ze ontwikkelden een modulair robot-'brein' samen met verschillende voorgeconfigureerde modulaire robotplatforms waarop elke functionaliteit kan worden gemonteerd.

De Crescent Vision Live (CVL) is een hoofdcamera gebouwd voor en met chirurgen. Door gedetailleerde en nauwkeurige beelden vast te leggen vanuit het perspectief van de chirurg, helpt de CVL om chirurgische procedures te delen met stagiaires, medisch personeel en andere geïnteresseerde partijen.

Geïnspireerd door een toekomst vol hologrammen zoals in Blade Runner en Iron Man, haalt Dimenco de gesimuleerde realiteit uit het rijk van sciencefiction en verandert het in werkelijkheid. Ze verenigen hardware, software en technologie om snelle, rijke en natuurlijke driedimensionale ervaringen te leveren - zonder dat er wearables nodig zijn.

Nowi NH2 is een energiebeheer-IC van 3x3 mm met 's werelds kleinste montage-voetafdruk. NH2 is ontworpen om stroom te halen uit omgevingsenergiebronnen en voedt voortdurend de batterij van elektronische IoT-/consumentenproducten, waardoor het een duurzaam, gebruiksvriendelijk en kosteneffectief alternatief wordt.

Dit clean-tech engineeringbedrijf streeft ernaar emissievrije bouwmachines en mobiliteitsoplossingen mogelijk te maken door emissievrije aandrijflijnen en conversiesystemen aan te bieden voor de elektrificatie van bouw- en andere industriële apparatuur.

Deze prijswinnaars kunnen op de CES rekenen op grote aandacht. Het Nederlandse Hydraloop , een startup uit Leeuwarden gericht op hergebruik van douche-, bad- en wasmachinewater door consumenten, won in 2020 een aantal prijzen, waaronder die van The Best of the Best @CES Award van het internationale techblog Engadget. Inmiddels is Hydraloop uitgegroeid tot scale-up en reizen ze dit jaar ook weer mee naar Las Vegas.

De andere deelnemende start ups:

Addoptics heeft manufacturing-as-a-service-oplossingen ontwikkeld voor het produceren van optische producten met hoge precisie, zowel in industriële prototypes als in schaalbare grote batchproducties.

Ze produceren comfortabele slimme ademhalingsmaskers voor langdurig en dagelijks gebruik. Nu consumentenproducten al zijn gelanceerd, test het bedrijf nu om uit te breiden naar bedrijven in de mijnbouw- en procesindustrie.

AlphaBeats biedt een nieuwe routine voor welzijn voor mensen die om hun mentale fitheid geven. Dit doen ze middels hun algoritmische audiolaag die reageert op de muziek waarnaar men luistert en de biologische feedback. 'Dit stelt je hersenen in staat om te resetten naar een staat van wakkere rust.'

Met meer dan 15 jaar onderzoek van TNO heeft Blue Heart Energy een nieuwe motor voor warmtepompen ontwikkeld, gebruikmakend van een thermo-akoestische technologie. 'De pompen zijn schoon, stil, eenvoudig te installeren en betaalbaar, waardoor ze ideaal zijn voor nieuwe en oudere huizen.'

Brekr richt zich op lichte elektrische voertuigen en heeft zijn eerste product gelanceerd: Model B. Het is een soort brommer / motor, maar aanpasbaar, slim en gebouwd met innovatieve materialen zoals EVA.

Caeli is een Europese specialist in het toegankelijk, begrijpelijk en zichtbaar maken van hoogwaardige satellietdata voor luchtkwaliteit en klimaatmonitoring. Dit wordt bereikt met behulp van AI en machine learning-technieken.

Ze bieden IoT-services in meerdere branches. Met hun eigen hardware, software en connectiviteitspakket kunnen ze specifieke oplossingen bouwen. Hun sterke punten liggen in de transportsector, waardoor openbare en particuliere bussen effectief gebruik kunnen maken van hun gemengde vloot.

Care Animations biedt betrouwbare, gemakkelijk toegankelijke en gemakkelijk te begrijpen medische informatie voor patiënten met behulp van innovatieve communicatiehulpmiddelen en op maat gemaakte, interactieve, tekenfilmpjes en pictogrammen.

Circularise is een startup op het gebied van supply chain transparantie. Ze creëerden een systeem om producten te traceren en de herkomst, certificaten, CO 2 -footpint en andere materiële gegevens op blockchain te verifiëren die nodig zijn om op een circulaire economie af te stemmen.

Hun technologie Lucy meet snel de milieu- en sociale impact op productniveau. Dit stelt Dayrize in staat om een ​​holistisch ecosysteem van meet- en impactanalyse te bieden op zowel zakelijk als consumentenniveau.

Ze ontwikkelden een bewezen proces voor het maken van proto-PCBA's. Hun software en gepatenteerde CNC pick&place cobot verkorten de insteltijd en stellen de gebruiker in staat zijn proto-PCBA in enkele minuten te assembleren.

Ze hebben een platform ontwikkeld om verlichting te regelen op enorme infrastructuren, zoals mediagevels op hoge gebouwen en andere unieke verlichtingsplekken.

Informatie-intelligentieplatform EdgeFlow is een cloudoplossing met gepersonaliseerde AI-bot-assistenten die helpen om relevante inzichten te halen uit een continue stroom van informatie.

EZ Factory is een SaaS-bedrijf. Hun software-oplossing 'het EZ-GO-platform' is een mobiele oplossing met een focus op continue verbetering binnen productieomgevingen. Het helpt fabrieken bij het digitaliseren van procedures, checklists, werkinstructies en meer.

Hyfen creëerde een ecosysteemplatform dat meerdere belanghebbenden met elkaar verbindt en processen met meerdere partijen en klantinteracties ondersteunt. Dit is bereikt met interaties op het gebruik van Blockchain/DLT.

Incooling richt zich op het verhogen van de energie-efficiëntie via duurzamere koelingspraktijken in datacenters. Hun koelsysteem is een direct-to-chip systeeminstallatie die het warmteprobleem direct bij de bron aanpakt, wat betekent dat er geen energie wordt verspild aan het koelen van de infrastructuur die dit niet nodig heeft.





Hun productinstallatiebedrijven bewaken HVAC-apparaten bij de consument thuis. Servicemonteurs werken efficiënter met monitoring. Dit draagt ​​bij aan het oplossen van het tekort aan servicemonteurs. Ze hebben één enkel platform voor alle HVAC-apparaten, onafhankelijk van de fabrikanten.

De gepatenteerde pomptechnologie van Ivy Medical maakt van infusietherapie een bijzaak, waardoor de patiënt zich volledig kan concentreren op zijn herstel. De draagbare pomp daagt het traditionele beeld van een ziekenhuisgang (de infuuspaal) uit. Dit stimuleert patiënten om vrij rond te lopen in het ziekenhuis in plaats van op één plek vast te zitten, en vermindert de werklast van verpleegkundigen door een behandelplan voor de hele dag aan te bieden.

Ze creëerden een gesloten immersieve koelmodule die in een gewoon 19" rack past. Hun module zorgt voor een besparing van 20-30% op het stroomverbruik in vergelijking met traditionele luchtgekoelde racks.

Met behulp van de principes van biofeedback heeft Jawsaver apparaten gemaakt die voorkomen dat je met je tanden knarst. De slimme oordopjes houden continu je kaakbewegingen in de gaten en waarschuwen je wanneer je te veel begint te knarsen of de kaken op elkaar te klemmen.

Deze startup heeft als missie om een ​​gepersonaliseerde winkelervaring mogelijk te maken die diversiteit en inclusiviteit omarmt. Ze bieden modemerken, retailers en shoppers een gevarieerde bibliotheek van door AI gegenereerde menselijke modellen, van elke vorm, grootte, leeftijd en etniciteit.

Leap is een platform voor het integreren van flexibele energiebronnen in de wereldwijde elektriciteitsmarkten. Ze bieden hun klant een API om in realtime op prijssignalen te reageren en inkomsten te genereren door te helpen het netwerk in evenwicht te brengen.

Light Tree Ventures is gespecialiseerd in R&D van producten voor lichttherapie. Hun nieuwste project Lumaflex brengt de kracht van licht in de sport- en herstelmarkt. Hun roodlichtpaneel maakt het mogelijk om spieren te activeren en te herstellen tijdens de training.

LoCoMoGo is ontstaan ​​uit de overtuiging dat elk kind kan leren programmeren en er plezier in kan hebben. Het maakt producten die kinderen spelenderwijs leren coderen. Hun eerste product: een trein!

Deze Edtech-hardware-startup cultiveert technische competentie, creativiteit en leiderschapsvaardigheden voor toekomstige generaties. Iedereen vanaf 5 jaar kan MakeOn gebruiken om creatief te worden tijdens het leren. Ze hopen de ingenieurs, beleidsmakers en tech-consumenten van de toekomst vorm te geven door 'iets anders te maken terwijl je iets nieuws leert'.

Zij zijn gespecialiseerd in het passief monitoren van patiënten. Ze kunnen patiënten, artsen en onderzoekers helpen het verloop en de oorzaak van chronische ziekten zoals MS, Alzheimer of kanker beter te begrijpen. Het monitoringplatform is realtime en kan een breed scala aan onderzoeksbehoeften aan.

Door nanotechnologie, fotonica en machine learning toe te passen, brengen ze een nieuw type diagnostiek op de wereld. Hun platform brengt eenvoud, snelheid en betaalbaarheid naar een veld dat ze alle drie vaak ontbeert. Mensen snel, op elke locatie en tegen acceptabele prijzen laten testen op meerdere ziekten, staat centraal in hun missie.

Ze gebruiken AI-beeldherkenningstechnologie om voedselverspilling in de foodservice-industrie te kwantificeren. Door een tastbare visualisatie van voedselverliezen helpen ze chefs hun voedselverspilling te verminderen. Daardoor zijn ze niet alleen winstgevender, maar ook duurzamer.

Picoo One is een gameconsole die buiten kan spelen. Het platform combineert de interactieve ervaring van gamen met het avontuurlijke plezier van buiten spelen. Uitgerust met slimme sensoren, licht en geluid, biedt Picoo One spellen voor kinderen van 6-12 jaar.

PitchPerfect is een slimme sensor gemaakt voor honkbalwerpers. Met hun app krijgen spelers informatie over hun pitch count en biomechanische werklast. Dit geeft spelers controle over hun eigen voortgang en fungeert als een digitale coach.

Prowise ontwikkelt al 12 jaar touchscreens, instructieve en adaptieve softwarepakketten en bijbehorend IT-beheer. Het streeft naar digitaal onderwijs in een veilige leeromgeving. Zij bieden complete digitale onderwijsoplossingen van A tot Z.

Ze bieden een plug-and-play geïntegreerde en herconfigureerbare op licht gebaseerde kwantumprocessor die de weg naar een kwantumtoekomst versnelt. Ze hebben zowel geïntegreerde fotonische processors als op maat gemaakte geïntegreerde apparaten voor kwantumfotonica, gebaseerd op het eigen TriPleX-platform.

Ze ontwikkelen oogheelkundige screening en telegeneeskunde-oplossingen. Ze richten zich op het bouwen van een handzaam, goedkoop apparaat voor retinale beeldvorming om AI-aangedreven screening voor diabetische retinopathie, glaucoom en AMD mogelijk te maken.

Hun Algoritme Perfumery is het AI-ondersteunde parfumcreatieplatform dat beschikbaar is voor consumenten en de industrie. Het maakt massa-aanpassing van parfum mogelijk en stelt gebruikers in staat om hun gepersonaliseerde geur te creëren, geleid door AI. De formule wordt ter plaatse samengesteld door een in eigen huis ontwikkelde machine.

Sencure ontwikkelt chips en ondersteunende technologie die een nieuwe generatie medische wearables mogelijk maken die kleiner zijn, nauwkeuriger meten en minder energie verbruiken.

Ze maakten een app met behulp van AI-technologie die inzicht geeft in mensen, teams en organisaties. Met hun technologie voor people analytics kun je welzijn, veerkracht, aanpassingsvermogen en zelfs groei en talent volgen.

Ze hebben data samengevoegd met papier om papieren dataloggers te maken. Het 100% recyclebare papier is gemaakt van landbouwafval en kan temperatuur-, schokken- en vochtigheidsgegevens meten, onthouden en doorsturen naar de hele toeleveringsketen.

The Video Automation Company levert software en -services om automatisch op grote schaal training, instructie en instructievideo's te maken en te lokaliseren, om de time-to-market en klantervaring te verbeteren en de kosten en ecologische voetafdruk te verkleinen.

En de scale-ups:

BrainCreators genereren digitale inspecteurs om repetitieve visuele inspectietaken te automatiseren. Ze werkten samen met experts in de circulaire economie, openbare infrastructuur en productie om schaalbare digitale medewerkers te ontwikkelen.

Door een raamwerk en oplossingen voor toegepaste AI in licentie te geven, helpen ze bedrijven om met beperkte middelen milieu- en sociale doelen na te streven en tegelijkertijd winst te maken. Ze bestrijken een breed scala aan sectoren, van landbouw tot openbare ruimten, facility management en beveiliging.

Met hun technologie brengt Expivi een nieuwe laag naar online winkelen. Hun geïntegreerde 3D-configurator laat shoppers zien hoe hun op maat gemaakte objecten eruit zullen zien.

Met de Hardt hyperloopbuis kan de transportsector een stuk duurzamer worden. Passagiers en vracht reizen in de tube via het hyperloopnetwerk en verbinden ze in korte tijd met steden, landen en zelfs continenten.

Hiber is een industriële IoT-as-a-service scale-up. Ze ontwerpen, bouwen en exploiteren end-to-end oplossingen voor het internet der dingen, gericht op industrieel gebruik. Hiber heeft 's werelds eerste wereldwijde IoT-satellietnetwerk gelanceerd om kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke producten te leveren.

Het assortiment gedecentraliseerde waterrecyclingproducten van Hydraloop is gericht op kleine woningen, stedelijke woningen, prefab woningen en kleinere gezinswoningen. Het is geïntegreerd met het toiletspoelsysteem en/of de douche-eenheid, wat het geschikt maakt voor badkamerrenovaties.

Dit bedrijf in wearables streeft naar een revolutie in de digitale gezondheidszorg en versnelt de overgang naar een groene en digitale economie. Carin, Wil en Oopse Heroes zijn hun eerste producten die een oplossing bieden voor urine-incontinentie.

Hun op siliciumnitride gebaseerde modules maken een breed scala aan toepassingen mogelijk, van zichtbaar tot IR. Ze zijn gespecialiseerd in het zijn van een verticaal geïntegreerde leverancier aan OEM-klanten.

Hun tool lost de uitdagingen van contactloos toegangscontrolebeheer op. Ze ervaren een toegenomen vraag sinds het begin van de pandemie. Hun technologie versleutelt gegevens terwijl deze toegankelijk blijven voor de eigenaar, waardoor het een AVG-conforme integratie van meerdere authenticatieprocessen wordt. Hierdoor heeft de gebruiker volledige controle over waar zijn gegevens worden gebruikt.

Otomi maakt een volledige platformervaring voor Kubernetes mogelijk met een intuïtieve desktop-achtige gebruikersinterface en kant-en-klare vooraf geconfigureerde ingebouwde applicaties om een ​​kant-en-klare ervaring te bieden.

Ze hebben een cloudgebaseerd draadloos temperatuurbewakingssysteem voor de farmaceutische markt gecreëerd. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor temperatuurbewaking bij de distributie van Covid-19-vaccins.

Met SenseGlove kun je vormen, texturen, stijfheid, schokken en weerstand van elk virtueel object voelen, zodat je digitale werelden kunt ervaren door middel van intuïtief gedrag in de echte wereld. Het biedt aanraking met virtual reality!

Tekle bouwde op maat gemaakte holografische oplossingen voor verschillende bedrijfsverticalen. 'Onze state-of-the-art hardware in combinatie met speciale software is een game changer op het gebied van Immersive Tech.'

De Tovertafel is een bekroond serious games systeem voor de zorg bij dementie en verstandelijke beperking. Tovertafel vertaalt naar "Magische Tafel". Hun serieuze games ontgrendelen gedenkwaardige momenten en het is bewezen dat ze de kwaliteit van leven verbeteren.