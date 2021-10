SunGlacier maakt water uit woestijnlucht

Op 3 november zullen Willem-Alexander en Máxima de officiële opening bijwonen van het Nederlandse paviljoen op wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai. Met het thema ‘Uniting Water Energy and Food’ toont Nederland ons kunnen op het vlak van water, energie en voedsel. De mooiste techniek? Het paviljoen genereert 800 tot 1200 liter water per dag uit de droge woestijnlucht.

De techniek hierachter is ontwikkeld door het bedrijf SunGlacier van Ap Verheggen. SunGlacier condenseert waterdamp in koud vallend water volgens het principe van de groeiende waterval. Er wordt water in een buis gesproeid en dat trekt vocht uit de lucht aan. Het volume van de waterdruppels groeit naarmate het water naar beneden valt. Het totale volume van het water neemt bij deze methode snel toe.

Het gaat om een efficiënte technologie die bijna overal ter wereld hoeveelheden schoon water uit de lucht produceert op basis van zon, zwaartekracht en lucht: elementen die gratis voor handen zijn voor iedereen.

Wat zijn de voordelen?

De technologie is eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden.

Elke kubieke meter lucht die het systeem binnenkomt, wordt maximaal ontvochtigd.

Het is een energievriendelijke methode: kleinere units zijn ontworpen om op zonne-energie en/of hybride te draaien.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat er tijdens het proces geen water verdampt.

Het systeem is eenvoudig op te schalen.

Waar werkt deze technologie?

Het SunGlacier-systeem werkt wanneer de dauwpunttemperatuur hoger is dan 5 Celsius. En op de top van het Nederlandse paviljoen op de Dubai Expo is water geproduceerd bij temperaturen boven de 50 Celsius. Tijdens de eerste testritten werd 50 liter/uur gegenereerd (=1200 liter/dag). En dat terwijl de omstandigheden extreem droog en warm zijn.

Producent gezocht

Verheggen heeft ook een kleinere variant, namelijk de Droppler 20. Deze mobiele units zijn ontwikkeld voor Defensie en produceren per dag gemiddeld 20 liter water. De machines worden over de hele wereld in de praktijk getest en zijn klaar voor opschaling. Verheggen: "En voor het veroveren van de wereldmarkt. We zijn nu op zoek naar een producent die het apparaat kan doorontwikkelen om het in grote aantallen te produceren."

Rugzak

Intussen werkt Verheggen ook aan een SunGlacier-rugzak. "Wat is er mooier dan reizen met een rugzak die decennialang zelfstandig drinkwater produceert?" Dit concept is nog sciencefiction maar wordt hopelijk binnenkort werkelijkheid. "We hebben al 's werelds kleinste water-uit-lucht-apparaat gebouwd en zijn nog steeds bezig met het optimaliseren van de technologie."