‘Fish on Wheels’ Peggy maakt een tekening (video)

De vis Eric woont in een aquarium op wielen in het kantoor van Elon Musk. Daar rijdt hij rond, doordat aan de kom een smartphone is gemonteerd met software die zorgt dat de kom beweegt in de richting die de vis opzwemt. En nu heeft hij een soulsister gekregen die tekeningen maakt.

De ‘Fish on Wheels' is uitgevonden door Pegamento. Dit bedrijf uit Zeist realiseerde het concept met een installatie die is gebaseerd op beeldherkenning, om te laten zien dat beeldherkenning breder kan worden ingezet dan alleen voor automatisering of informatieverzameling.

Fish on Wheels wordt wereldwijd gewaardeerd als kunstwerk, zo blijkt uit de internationale media-aandacht uit 2014. De video over de installatie ging toen viral en trok via de BBC de aandacht van Elon Musk. Hij stuurde een e-mail aan Pegamento en kocht 'his little chum, Eric the goldfish', die nu rondrijdt in zijn kantoor. Eric heeft in Peggy nu een equivalent gekregen.

Peggy woont in het kantoor van Pegamento, alwaar zij rondzwemt en tekent. De nieuwste tekening wordt geveild en de opbrengst gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.