Qarnot Computing en Water Horizon winnen Ennatuurlijk Sustainable Heat Challenge

Qarnot Computing en Water Horizon zijn de winnaars van de Ennatuurlijk Sustainable Heat Challenge. De wedstrijd, een initiatief van warmtebedrijf Ennatuurlijk, zocht naar bedrijven of particulieren met de meest duurzame, schaalbare en competitieve hardware-ideeën die kleine warmtenetten duurzamer kunnen maken.

De warmtenetten van Ennatuurlijk zijn nu nog gedeeltelijk afhankelijk van gas. Het warmtebedrijf wil de gasverbranding, en daarmee de CO 2 -uitstoot, zo laag mogelijk krijgen en de ecologische voetafdruk minimaliseren. Qarnot Computing en Water Horizon lieten met hun deelname zien onderdeel te zijn van de oplossingen voor de toekomst.



Water Horizon won de ‘Big Promise Award', de prijs voor technologieën die in potentie een revolutie kunnen vormen voor de energiewereld, maar nog niet commercieel levensvatbaar zijn. Water Horizon werkt aan een circulaire economie oplossing rond industriële restwarmte. Water Horizon recupereert de restwarmte en slaat hem op in een batterij. Het bedrijf gaat de techniek in samenwerking met Ennatuurlijk verder ontwikkelen.



Qarnot Computing won de ‘Ready For Tomorrow Award' voor innovaties die nu al klaar zijn om ingezet te worden. Het bedrijf gebruikt restwarmte die vrijkomt bij computers om gebouwen, wijken en steden te verwarmen met een digitale circulaire economie-aanpak. Zij gaan nu een pilot draaien met Ennatuurlijk. Blijkt deze succesvol, dan kan de oplossing worden geïmplementeerd op meerdere locaties.



Tom Emons, Operationeel Directeur bij Ennatuurlijk: "We vroegen onze deelnemers met innovatieve ideeën te komen die gemakkelijk te integreren zijn in bestaande infrastructuur en ruimtes. Qarnot Computing en Water Horizon bedachten betrouwbare oplossingen die het hele jaar beschikbaar zijn. We zijn razend enthousiast over de potentie van beide ideeën."