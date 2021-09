Nederlandse scale-up BrainCreators genomineerd voor EIT Digital Challenge 2021

De Nederlandse scale-up BrainCreators is een van de twintig genomineerden van de EIT Digital Challenge 2021. BrainCreators faciliteert automatisering in de infrabouw en de industrie door het genereren van digitale inspecteurs. Andere Nederlandse genomineerden zijn Chargetrip, Neurocast, en Smartmile .

De digitale werknemers van Braincreators gaan aan de slag in de publieke ruimte, infrastructuur, retail en afvalverwerking. Samen met zijn partners stelt BrainCreators individuele digitale inspecteurs beschikbaar als SaaS-software. Voorbeelden zijn Ara, de digitale inspecteur voor publieke ruimtes die voldoet aan de AVG-richtlijnen en Inspech, de digitale wegdekinspecteur.

Chargetrip ontwikkelt slimme navigatie voor elektrische vervoermiddelen, terwijl Neurocast patiënten monitort en Smartmile de ambitieuze taak op zich heeft genomen om alle bezorging wereldwijd duurzaam te laten verlopen.

De andere 16 genomineerden:

2021.AI (DK)

Axial 3D (UK)

Bdeo Technologies (ES)

CARDO AI (IT)

Cibiltech (FR)

COMPREDICT (DE)

Connecting Food (FR)

Cubbit (IT))

CYSEC (CH)

Flowlity (FR)

Insert Coin (SE)

Nais (PL)

Nect (DE)

Park Here (DE)

Psious (ES)

Vuframe (DE)

EIT Digital heeft voor de EIT Digital Challenge 2021 twintig deep-tech scale-ups genomineerd die in de finale op 21 september strijden om een totaalbedrag van 250.000 euro challenge, die voor het achtste jaar wordt georganiseerd, is bedoeld voor scale-ups met een onderscheidend product, dat gebaseerd is op geavanceerde en moeilijk te reproduceren digitale deep-tech toepassingen.

De twintig finalisten werden gekozen uit 409 kandidaten uit tien Europese landen. Gemiddeld hadden deze scale-ups in 2020 een omzet van 1 miljoen euro, bieden ze werk aan 27 medewerkers en hebben ze de afgelopen jaren 4 miljoen aan investeringen binnengehaald. Opvallend is dat dit jaar 45% van de genomineerde bedrijven vrouwelijke oprichters en/of CEO's heeft.

Van een digitale audit voor supply chains in de voedingsmiddelenindustrie tot een AI-gedreven platform voor de verbetering van orgaantransplantatie; de finalisten bieden een gevarieerd scala aan oplossingen op de terreinen waarmee EIT Digital zich bezighoudt: digital tech, digital wellbeing, digital cities, digital industry en digital finance. Alle finalisten gebruiken geavanceerde technologie voor hun toepassingen en hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: snel groeien en een bijdrage leveren aan een krachtig digitaal Europa, dat kansen biedt aan iedereen en dat eerlijk en duurzaam is.

De drie winnaars ontvangen een jaar ondersteuning door de EIT Digital Accelerator, die een waarde heeft van 50.000 euro. Dze accelerator helpt de scale-ups met de uitbreiding van hun activiteiten in Europa, onder meer door het werven van internationale klanten en additionele investeringen voor verdere groei. De winnaar van de hoofdprijs krijgt daarnaast een bedrag van 100.000 euro contant.

Het finale-evenement van de EIT Digital Challenge op 21 september is een gelegenheid om in contact te komen met Europese deep-tech scale-ups, innovatiespecialisten, investeerders en topmensen uit het bedrijfsleven. Tijdens het evenement kunnen de deelnemers via een online matchmakingplatform business meetings regelen met de finalisten of andere prominente scale-ups uit het EIT Digital ecosysteem.

Het evenement is uitsluitend toegankelijk voor stakeholders (bedrijven, investeerders en media) van het digitale innovatie ecosysteem. Belangstellenden die bij het evenement aanwezig willen zijn, kunnen daarvoor een uitnodiging aanvragen.