Smart Industry in de staalbouw

Een innovatie van softwarebedrijf ConstruSteel zorgt voor digitalisering in de Nederlandse en Belgische bouwsector. Stapels papier in de fabriek kunnen nu worden vervangen door tablets. De Smart Industry oplossing biedt staalbouw- en metaalconstructiebedrijven de mogelijkheid papieren tekeningen en afvinklijsten te vervangen door tablets.

Binnen de bouwsector schenken staalbouw- en metaalconstructiebedrijven veel aandacht aan automatisering en digitalisering van het productieproces. De stap naar computergestuurde machines (CNC) is door menig ondernemer reeds gemaakt. Met de innovatie van ConstruSteel wordt ook de informatiestroom naar vaklieden in de fabriek gedigitaliseerd. Slimme software zorgt ervoor dat tablets en smartphones worden aangestuurd en uitgelezen. Zo wordt er een goed inzicht verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd.

Bij veel staalbouwbedrijven wordt jaarlijks voor duizenden euro's aan tekeningen en lijsten geprint. Waar doorgaans stapels papier door de gehele werkplaats verspreid liggen, wordt deze informatie via ConstruSteel digitaal op een tablet of smartphone uitgewisseld tussen kantoor en werkplaats.

Het ontwerp is eenvoudig gehouden, zodat alle werknemers, ongeacht leeftijd of nationaliteit, de nieuwe werkwijze vlot onder de knie kunnen krijgen. De werkwijze kan faalkosten verminderen, doodat de digitale tekeningen en werkinstructies altijd actueel zijn. Door de mogelijkheid in- en uit te zoomen zijn tekeningen op tablet ook duidelijker. Hierdoor worden minder fouten gemaakt en overleg geëlimineerd.