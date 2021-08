Electronics & Applications afgelast

FHI, de federatie van technologiebranches, heeft aangekondigd dat de beurs Electonics & Applications, die van 28 tot en met 30 september plaats zou vinden, geen doorgang vindt.

De hoop van de organisatie was dat de anderhalvemetermaatregel eind september zou komen te vervallen en er met behulp van de Corona Check-app een veilige beurs aangeboden kon worden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Het eerstvolgende beslismoment vanuit de overheid over het wel of niet laten vallen van de anderhalvemetermaatregel komt volgens de organisatoren van de beurs te laat (13 september). Een gedegen voorbereiding voor een geslaagde beursdeelname is dan niet meer mogelijk. Door de onzekerheid is het ook lastiger om bezoekers te werven voor de beurs.

De beursorganisatie bekijkt, samen met de Jaarbeurs, momenteel de mogelijkheden om Electronics & Applications te verplaatsen naar november of naar de eerste twee weken van december 2021. In dat onderzoek is de stem van de exposant van belang. Exposanten kunnen aangeven of zij wel of niet voornemens zijn deel te nemen aan E&A wanneer deze in november of december kan plaatsvinden. Deadline voor het invullen van deze mini-enquête is vrijdag 27 augustus 2021.

Exposanten die zich voor E&A 2021 hebben ingeschreven behouden hun stand (en standpositie). Eind augustus zal de organisatie contact opnemen met de exposanten en verdere informatie verschaffen.