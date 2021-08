BIM Award 2021 gaat naar glazen Dome

Vic Obdam Staal heeft de BIM Award 2021 gewonnen met een glazen kap voor het nieuwe winkelcentrum Mall of the Netherlands, meldt FME. Dit grootste winkelcentrum van Nederland staat in Leidschendam. Eén van de eye catchers van het winkelcentrum is de centrale hal. Over de centrale hal is een ovaal gevormde glazen kap geplaatst genaamd de Dome.

In opdracht van Ballast Nedam heeft Vic Obdam Staal de Dome volledig uitgewerkt en gemonteerd. Wat deze kap uniek maakt is dat de kap op scharnierende pendels is geplaatst en elk onderdeel in een hoekverdraaiing staat ten opzichte van de aangrenzende onderdelen. Op zichzelf lijkt de constructie redelijk simplistisch, maar ingezoomd op de knopen zie je dat elke ligger net verdraaid zit ten opzichte van het knooppunt. Door de ovale vorm, beperkte glastoleranties en het esthetische eisen is elke knoop uniek met ieder zijn eigen verplaatsingsvrijheid.

De uitdaging zat in de hoekverdraaiing van elke ligger, wat heeft geleid tot enkel identieke onderdelen, die allen apart van elkaar moesten worden gemoduleerd en de geassembleerd. In de productie is dat ondervangen door alle verbindingen te scriben op de buisprofielen van de pendels.

Blinde verbindingen

Vanuit esthetisch aspect is geëist dat alle kokers door middel van ‘blinde' verbindingen samen komen. Uit het besluit om niet in het werk te gaan lassen is een ontwerp ontstaan waarbij er voor elke verbinding een uniek passtuk is gemaakt. Door de passtukken zijn alle koppelingen uitgevoerd als boutverbindingen zonder dat dit zichtbaar is in het geheel.

3D-technieken

De gehele pendelconstructie is op basis van 3D-berekeningen uitgerekend, zodat er rekening kon worden gehouden met de beweging van de constructie. De Dome constructie is geplaatst op een reeds geplaatste staalconstructie dat door het hoge eigen gewicht onvoorspelbaar is verplaatst. Door middel van een total station 3D-inmeting zijn de bestaande stalen bogen in kaart gebracht en zijn de pendellengtes hierop aangepast. Op dezelfde manier zijn alle ankerpunten van de pendels uitgezet.

Zoals Vic Obdam op een 3D-onderslag van een externe partij heeft gebouwd dient de Dome constructie ook als onderslag voor de glasplaten. In 3D-engineeringssessies zijn de glasplaten en de staalconstructie binnen de glastoleranties op elkaar afgestemd.

Winnaar BIM award 2021

Met dit project heeft Vic Obdam Staalbouw de BIM Award 2021 gewonnen in de categorie Kleinschalige projecten in de Benelux. "Op het eerste gezicht lijkt ‘De Dome' relatief simpel, maar de diversiteit aan onderdelen, hoekverdraaiingen en blinde verbindingen zorgen voor extra uitdagingen in afstemming en uitvoering. Uiteindelijk is een heel groot deel van de kap volledig op maat is gemaakt, waarbij de uitstraling van de kap niet in het gedrang mocht komen. Het resultaat is verbluffend en technisch zeer innovatief. Leidende onderdelen in dit project waren de 3D-berekeningen, 3D-meetpunten en BIM-meetings die onder andere keken naar de beweging van de constructie en de afstemming van verschillende onderdelen in de kap. Het werken in een 100% BIM-omgeving heeft mede gezorgd voor dit fantastische resultaat."