TMC maakt mondmaskers van gerecycled plastic

TMC heeft het afgelopen jaar een machine ontwikkeld waarmee in Oeganda verzameld plastic gerecycled wordt om herbruikbare en betaalbare mondmaskers van te maken. De machine wordt nu verscheept naar de plaats van bestemming, de hoofdstad Kampala.

De mondmaskers bestaan uit twee delen die op elkaar worden geplaatst met het filter er tussen. Je kunt het masker open klappen en wassen en het filter vervangen. Beide delen worden gesmolten van PET. Ook het filter wordt uit PET gemaakt. De machine die het filter maakt, is in feite een bestaande filtermachine, maar dan aangepast om PET te kunnen verwerken in plaats van polypropyleen.

Vorig jaar werd dit project door ingenieurs van TMC opgestart in het open innovatie lab van het bedrijf. Met de SBIR-subsidie (Small Business Innovation Research) van het RVO en samenwerkingen met onder anderen SMC en KMWE kon het projectteam doorpakken en de machine realiseren.

Projectmanager Antonio Garcia Rubio toont een mondkapje.

"In Oeganda zijn de problemen met corona nog erg groot. Er zijn niet voldoende technische hulpmiddelen, bedden of gekwalificeerde artsen. Alleen in de afgelopen periode overleden 50 artsen aan de gevolgen van het virus. Daarom worden de eerste mondmaskers aan de ziekenhuizen verschaft. Vorig jaar hadden we ingeschat per maand zo'n 7.680 mondmaskers per maand te kunnen produceren. Na een aantal optimalisaties in het proces kunnen we nu zelfs tot 40.000 stuks per maand produceren. Hopelijk kunnen we hiermee echt een steentje bijdragen aan de schrijnende situatie in het land", aldus Antonio Garcia Rubio, projectmanager bij TMC.

Rubio en zijn team werken nu nog aan verdere optimalisatie van de machine. Ze willen hem sneller maken en minder stroom laten gebruiken. Daarna hopen ze hem in meer landen te kunnen verkopen.

De ingenieurs bij TMC zetten zich niet alleen in voor de opdrachtgevers van het bedrijf. In TMC's open innovatie lab kunnen technici aan hun eigen projecten en innovaties werken. Op deze manier worden de medewerkers gestimuleerd om zelf ideeën te ontplooien en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Dit project draagt niet alleen bij aan het bestrijden van Covid-19, maar ook aan de klimaatdoelstellingen gewerkt. Bovendien worden er lokaal 2.500 banen gecreëerd.