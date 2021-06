Transformational Leadership Awards voor digital innovators bekendgemaakt

Rockwell Automation heeft de onlangs bekendgemaakte winnaars van de tweede jaarlijkse Smart Industry Transformational Leadership Awards gehuldigd. De awards zijn in het leven geroepen als blijk van respect voor personen en organisaties die het voortouw genomen hebben bij de ontwikkeling naar Industry 4.0. De 15 winnaars van dit jaar zijn gekozen uit een dwarsdoorsnede van de mondiale industrie en hebben - door de toepassing van digitale en disruptieve technologieën - met succes projecten voor de digitale transformatie (DX) van een of meer aspecten van hun bedrijf bedacht, gepland en uitgevoerd.

Susana Gonzalez, EMEA-president van Rockwell Automation, een van de voornaamste sponsoren van de awards, feliciteerde de prijswinnende bedrijven en hun management. "Het is zeer bevredigend om te zien dat digitale transformatieprojecten voor onze klanten succes opleveren. Als je een duidelijke visie hebt, kan het verbinden van mensen, processen en technologie echt verbazingwekkende resultaten opleveren. Het doet me dan ook groot genoegen om te zien dat veel Europese bedrijven dit jaar een prijs gewonnen hebben."De Smart Industry Transformational Leadership Awards bestrijken vijf categorieën van digitale innovatie:In deze categorie werden drie senior managers erkend voor hun visie, innovatie, doorzettingsvermogen en op groei gerichte mindset, waarmee ze hun organisaties inspireerden om voorop te lopen bij de digitale transformatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor Joris Bisschop , CEO van Technologies Added , een shared productiefaciliteit in Emmen.Bij het in ontvangst nemen van zijn award zei Bisschop: "‘Ons factory-as-a-service-model werkt alleen bij maximale flexibiliteit. Het moet zich gemakkelijk aan meerdere gebruikssituaties en productformaten kunnen aanpassen. Dat bereik je alleen met automatiserings- en informatieoplossingen die ongelooflijk flexibel en goed geïntegreerd zijn. Met de hulp van Rockwell Automation heb ik naar dit principe toegewerkt en met de hulp van mijn team een model gecreëerd dat naar mijn mening de toekomst van de productie is."Drie organisaties werden erkend voor de succesvolle uitvoering van DX op een of meerdere onderdelen van hun bedrijf. Dat gebeurde op schaal, variërend van operations tot service, waarmee klanten worden ondersteund. Tot de winnaars behoort onder meer Polpharma Group, een producent van actieve farmaceutische ingrediënten en gebruiksklare doseringen in Starogard Gdanński, Polen."De farmacie heeft moderne oplossingen nodig. Niet alleen binnen verschillende bedrijfsgebieden, maar ook op schaal", aldus Markus Sieger, CEO Polpharma Group. "Dankzij de ondersteuning van Rockwell Automation wisten we meerdere elementen van ons technische infrastructuurbeheer digitaal te transformeren. Zo hebben we nu de basis gelegd van waaruit wij deze verbeteringen nog breder en nog verder kunnen doorvoeren."Drie machinebouwers, of industriële original equipment manufacturers (OEM's), werden bekroond voor het succesvolle gebruik van digitale technologieën. Dit ter vergroting van de waarde voor hun klanten en het genereren van nieuwe inkomstenstromen. De winnaar in Europa is de IMA Group in Bologna, een mondiaal opererende ontwerper en fabrikant van geautomatiseerde machines voor de verwerking en verpakking van farmaceutica, cosmetica, levensmiddelen, thee en koffie.Thomas Fricke, Commercial Director bij IMA Pharma, zei: "Als machinebouwer die in uiterst veeleisende mondiale markten werkt, is automatisering van doorslaggevend belang om de wendbaarheid en flexibiliteit te leveren waaraan onze klanten behoefte hebben. De digitale infrastructuur die aan deze besturingsoplossing ten grondslag ligt, biedt hen nog meer inzicht in de werking van de machine en stelt hen in staat onmiddellijk beslissingen te nemen, die van directe positieve invloed op de prestaties zijn. De geheel geïntegreerde hardware en software van Rockwell Automation helpt ons daadwerkelijk bij het leveren van deze mogelijkheden."Drie managers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van DX-initiatieven werden erkend als DX Champions omdat zij succesvolle teams wisten te creëren en te leiden.In Europa waren de winnaars Oliver Paul, Senior Director Therapy System Lifecycle Management en Larry Dubé, Vice President, PLM Strategy, Fresenius Medical Care, een wereldwijde leverancier van producten, diensten en systemen voor nierziekten, gevestigd in Bad Homburg vor der Höhe, Duitsland.Fresenius Medical Care werd ook bekroond vanwege haar vermogen om productieve samenwerking te bevorderen over de traditioneel gescheiden werkvelden heen. Dit heeft geleid tot succesvolle DX-projecten én een IT/OT Teamwork award.De criteria voor de awards voor transformationeel leiderschap hebben betrekking op de meest kritieke uitdagingen die we vandaag de dag op het gebied van bedrijfstransformatie kennen. Dit betreft bijvoorbeeld het ontwikkelen van een managementsvisie, het vermogen om talent te werven en te behouden, het succesvol opnieuw uitvinden van operationele processen, klantrelaties en bedrijfsmodellen."De Transformational Leadership awards zijn bedoeld om innovatieve personen en bedrijven op het gebied van Industry 4.0 over de hele wereld te erkennen", aldus Keith Larson, vice-president of content bij Smart Industry. „Maar liefst een derde van onze prijzen van dit jaar ging naar organisaties en personen uit de EMEA-regio, wat de kracht, innovatie en het wereldwijde concurrentievermogen van de industriële basis daar aantoont."