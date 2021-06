Duurzaam supersonisch vliegtuig bijna klaar voor take-off (video)

De Amerikaanse computerwetenschapper, vliegtuigliefhebber en piloot Blake Scholl is erin geslaagd in eigen beheer een supersonisch vliegtuig te ontwikkelen dat twee keer zo snel vliegt als gebruikelijk, op groene brandstof (SAF). Eerder deze maand sloot United Airlines een contract voor de aanschaf van 15 'Overtures', met de belofte de vloot op termijn uit te breiden naar 50 stuks.

Blake Scholl richtte Boom Supersonic op in september 2014 met als doel om reizen met hoge snelheden mainstream te maken. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies bij Amazon en Groupon en was hij medeoprichter van Kima Labs, een startup voor mobiele technologie, overgenomen door Groupon. Hij begon zijn carrière als software-ingenieur bij Amazon, was de eerste werknemer en directeur van productontwikkeling bij mobiele startup Pelago, en mede-oprichter van mobiele technologie startup Kima Labs, overgenomen door Groupon in 2012. Blake's interesse in luchtvaart begon in de kindertijd - hij groeide op in een buitenwijk van Cincinnati, waar zijn ouders hem vaak naar het plaatselijke vliegveld brachten om Cessnas te zien opstijgen en landen. Hij begon voor de lol te vliegen op de universiteit en behaalde zijn privévliegbrevet in 2008 en instrumentclassificatie in 2011. Blake heeft een BS in computerwetenschappen van de Carnegie Mellon University.

En nu heeft hij 's werelds eerste koopovereenkomst voor supersonische vliegtuigen zonder CO 2 -uitstoot getekend. Toegegeven, het vliegtuig is nog niet operationeel, maar zal naar verwachting het eerste grote commerciële vliegtuig zijn dat vanaf de eerste dag koolstofvrij vliegt en is geoptimaliseerd om te draaien op vliegtuig-biobrandstof (SAF). De uitrol is gepland voor 2025, de eerste vlucht voor 2026 en passagiervervoer tegen 2029. United en Boom zullen ook samenwerken om de productie van SAF-voorraden te versnellen.

De Overture-jet zal 205 voet lang zijn, een kruishoogte van 60.000 voet hebben en snelheden bereiken van Mach 1,7. De motoren komen van Rolls Royce. Het bereik wordt 4250 NM (4888 mijl). Onder de vele toekomstige potentiële routes voor United zijn Newark naar Londen (3,5 uur), Newark naar Frankfurt (4 uur) en San Francisco naar Tokio (6uur).

Het slanke, wit met zwarte voertuig is gemaakt van koolstofvezel en lijkt meer op een straaljager dan op een passagierstransport. De Overture zal 65 tot 88 passagiers vervoeren, met ruime stoelen aan weerszijden van het vliegtuig, gescheiden door een loopbrug, wat betekent dat iedereen een raam en een stoel aan het gangpad krijgt.

Demonstratievliegtuig



Overigens heeft Boom nog maar net zijn eerste volledige XB-1-demonstratievliegtuig onthuld, dat ndit jaar zijn inaugurele vlucht moet maken. Met een lengte van 27 meter is de XB-1 een verkleinde versie van de Overture. Het prototype biedt alleen ruimte voor de piloot, terwijl de commerciële versie uiteindelijk plaats zal bieden aan maximaal 88 passagiers en bemanningsleden.

De demonstrator zal naar verwachting snelheden bereiken van Mach 1,3 dankzij de drie J85-15-motoren, die door General Electric worden vervaardigd, voornamelijk voor militaire vliegtuigen.