Han-auto rijdt bijna 900 km op 1 liter brandstof

Met een zelfgebouwd motorvoertuig een parcours afleggen met zo min mogelijk energieverbruik. Daar draait het om in de Han Ecomarathon. Onlangs streden 8 studententeams van de opleiding Han Automotive en 9 van Fontys Automotive om de winst. Team 1 van Han Automotive was met een verbruik van 1 liter op 884 km de winnaar van deze zuinigheidscompetitie.

Deze duurzame race draait niet om lawaai en snelheid, maar om bouwen aan duurzame mobiliteit en een milieuvriendelijke toekomst. Elk team heeft een voertuig gebouwd en ontworpen. Het realiseren van ultra-zuinige voertuigen vraagt veel technische kennis op het gebied van vormgeving (aerodynamica), (lichtgewicht)materialen en verbrandings- of elektromotoren. Om enigszins gelijkwaardig aan de start te verschijnen zijn de voertuigen gebouwd in een zeer korte tijd en met beperkt budget (minder dan 1000 euro per voertuig). Het parcours dient daarnaast met een gemiddelde snelheid van minimaal 30 kilometer per uur worden afgelegd.

Wat leren de studenten van de HAN Ecomarathon?

Voor de meeste studenten is de omschakeling van het theoretische aspect naar praktisch bezig zijn erg welkom. Rekenen, brainstormen en onderzoek doen wordt nu vervangen door slijpen, lassen en boren. Paul Claessen is één van de docentbegeleiders van het project. Hij ziet deze verandering als iets moois: "Door het zelfbedachte ontwerp daadwerkelijk te gaan maken leren studenten wat de impact is van fouten of onduidelijkheden in een ontwerp. Wat in het proces van ontwerpen en valideren niet goedgedaan is komt nu aan het licht. Zo krijgen studenten de kans om op een andere manier te leren hoe ze een ontwerp op een juiste manier maken en waar ze rekening mee moeten houden."