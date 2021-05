Finalisten Vakkanjers bekend

Het Wereld Natuur Fonds is de opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge van dit schooljaar. In de WWF Wildlife Challenge daagde het Wereld Natuur Fonds leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar vmbo uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven.

Duizenden leerlingen zijn het afgelopen jaar hard aan de slag gegaan voor het Wereld Natuur Fonds. Inmiddels is bekend welke teams een ticket naar de finale van Vakkanjers in de wacht hebben gesleept. Tijdens de halve finale presenteerden teams van ruim honderd scholen hun oplossingen en ideeën rondom het toenemende mens-dierconflict, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).



De teams uit groep 7 en 8 kwamen met verschillende ideeën, denk aan een hologram van bijen om olifanten bij dorpen en akkers weg te houden, een ondergrondse jungle voor tijgers en ijsberen die op eilanden van kunstijs kunnen leven. Leerlingen van het derde en vierde leerjaar van het vmbo kregen de opdracht om ‘The Ultimate Wildlife Camera-trap' te ontwerpen waarmee wilde dieren gespot kunnen worden.

De finale

De teams met de beste ideeën plaatsen zich voor de finale. Op 23 en 24 juni vindt de finale plaats via een live uitzending die online uitgezonden wordt. Vooraf interviewt de jury alle finalisten over hun oplossingen, ideeën en gemaakte producten.

Vakkanjer Junior

Vakkanjers Junior bedachten oplossingen om het toenemende aantal mens-dier conflicten in de wereld een halt toe te roepen zodat mensen en dieren beter samen kunnen leven. Deze tien teams hebben zich geplaatst voor de finale:

1. De Poolster uit Amsterdam

Team De wolkerige vogel (Laslo, Isa, Mick, en Fenne) hebben een robotvogel bedacht die wolken maakt en sneeuw. De wolken zorgen ervoor dat de zon minder schijnt en het ijs niet smelt en door de sneeuw die valt komt er juist meer sneeuw/ijs.

2. De Tweemaster uit Barendrecht

Team Holofant (Mijntje, Iglaas, Ravi en Aymila) hebben een idee bedacht om angst en techniek samen te gebruiken. We gebruiken de angst van de olifant voor bijen om olifanten uit de dorpen van de mensen te houden. De bijen beelden we uit met reflectie hologrammen (reflectie hologrammen zijn hologrammen die je in het daglicht kunt zien).

3. Katholieke Montessorischool uit Bussum

Team The Tigers (Joaquin, Luuk, Ties en Arthur) bedachten een ondergrondse jungle voor de Bengaalse tijger. Bij de ingang hebben we goede laser hekken (die onder stroom staan) waar je alleen door kan met een pasje die alleen medewerkers hebben. Het leven van de mens gaat gewoon door bovengronds.

4. Het Baken uit Werkendam

Team Ijsberen eiland (Sanne, Lisa en Joël) bedachten een eilandengroep voor alle ijsberen die geen ijsschotsen meer heeft. Als de sensoren een ijsbeer detecteren stoten ze een lekkere sterke vislucht af. Daar komen ijsberen, zeehonden en vissen op af.

5. Johannes Bogermanschool uit Houten

Team Shaun the sheep (Hadassah, Ingeborg en Menno). "Wij ontwerpen een robotschaap die midden tussen de schapen loopt en ervoor zorgt dat de wolven wegblijven."

6. De Boschuil uit Eindhoven

Team/Leerlingen Marit, Noëmi, Keydon en Sascha "Wij hebben een paaltje bedacht dat wolven afschrikt en op afstand houdt. Dit voorkomt overlast."

7. Basisschool Fransiscus uit Bunde

Team/Leerlingen Vital, Raf, Koen en Teun: "Ons idee was een automatische waterbak die via een pomp wordt bijgevuld."

8. IKC Oudkarspel uit Oudkarspel

Team Zout water wordt zoet water (Lynn, Pim en Hannah) bedachten een koepel die de zon verwarmd, het water in de koepel verdampt dan.

9. De Wissel uit Den Haag

Team WWD (Weg Wolf Drone). Leerlingen Mohammad, Beyza, Sham en Alisina bedachten een robot die zit op een drone die wolven kan detecteren.

10. De Tamboerijn uit Alphen aan den Rijn

Team/Leerlingen Mart, Sophie, Nathan en Olivia bedachten een park waar olifanten kunnen leven, opgroeien, genieten en paren.

Vakkanjer Scout

Vakkanjers Scouts bedachten oplossingen om het toenemende aantal mens-dier conflicten in de wereld een halt toe te roepen zodat mensen en dieren beter samen kunnen leven. Deze tien teams hebben zich geplaatst voor de finale:

1. Zone.college uit Twello

Leerlingen Yanick en Lean bedachten ‘Kabeldier', een kabelbaan transporteert het overgebleven eten van de woonplek van mensen op een veilige manier naar de olifanten.

2. SG De Overlaat uit Waalwijk

Leerlingen Tim, Vince en Jean-Paul bedachten een beveiligd natuurreservaat. Het idee is om een plek te maken waar moeilijk in kunnen en waar dieren niet uit kunnen ontsnappen.

3. Petrus Canisius College uit Alkmaar

Leerlingen Stan, Tobias, Cas, Neal en Boy bedachten en natuurreservaat beschermd door de technologie (denk hierbij aan drones, camera's, bewegingssensoren en tracking devices)

4. SG Thamen uit Uithoorn

Leerlingen Luuk, Teun, Romein en Christan bedachten De BBB (Bos-Brand-Blusser), een watertoren die branden kan blussen.

5. Caland CollegeAdres uit Amsterdam

Leerlingen Ayman, Jamian en Shakir bedachten de Ondergrondse waarschuwing. "Wij willen olifanten waarschuwen voor stropers door drones rond te laten vliegen."

6. Over-Y College uit Amsterdam

Leerlingen Anyssa,, Hiba, Amir, Mark en Mohktar bedachten het idee High wolves, zender palen die een hele hoge toon afgeven zodat de wolven daar niet komen.

7. Pantarijn uit Wageningen

Leerlingen Tess, Eline, Sam en Arianna bedachten een tunnel voor wolven zodat de wolven veilig over kunnen steken onder de weg door zo dat ze niet dood gereden kunnen worden.

8. Northgo College uit Noordwijk

Leerlingen Nina en Kate bedachten een idee om olifanten beter te beschermen met hekken, camera's in de bomen en langs de hekken om stropers tegen te houden.

9. Insula College uit Dordrecht

Leerlingen Jaimy, David en Levi bedachten een idee om ijsberen op afstand te houden door te lokken met vlees en vis. We lokken ze naar het midden van het ijs en we geven de ijsberen een chip/GPS om bij te houden waar ze zijn.

10. Kompaan College uit Zutphen

Leerlingen Lynn, Daphne en Rózsa bedachten een glazen brug over het dorp. Het idee is dat wij een glazen brug over het dorp maken, en glazen hekken om het dorp heen. Wij maken alles van glas, zodat het voelt dat de mensen veel vrijheid hebben!

Vakkanjer Explorer

Vakkanjers Explorer gingen aan de slag met het thema water en bedachten andere manieren om water te vinden of te maken. Of bedachten hoe ze het water veilig bij de dieren krijgen. Deze tien teams staan met hun idee in de finale:

1. Kandinsky Molenhoek uit Molenhoek

Team het Waterplan. Leerlingen Bram, Sem, Mika en Teun bedachten een afgeschermd dorp met buiten het dorp drinkbakken voor de dieren. Tussen het dorp en de plek waar mensen drinken kunnen halen loopt een afgeschermde weg. Dit dorp is gebouwd bij een rivier, zodat zowel mens als dier nooit water te kort heeft.

2. Hanze College uit Oosterhout

Team Jijami. Leerlingen Jill, Jasper en Mike bedachten een natuurgebied met een waterval. Voor de mensen kan je via een trap/lift naar boven om de dieren te kunnen zien. Om het natuurgebied staan hekken om de dieren veilig te stellen tegen stropers/ andere gevaarlijke objecten die de dieren iets aan kunnen doen/ letsel laten oplopen.

3. Raayland College uit Venray

Team Duurzame drinkbank. Leerlingen Mirko, Sander en Thom bedachten een bak waar dieren uit kunnen drinken en een fontein pompt het water tot aan de sensor toe, het water word uit de grond gehaald de elektriciteit komt van zonnepanelen.

4. Kaj Munk College uit Hoofddorp

Leerlingen Victor, Fleur, Julia en Danté bedachten de 'RainBarrel'. Dieren boven de 20kg verkrijgen water door de ‘RainBarrel' Zij worden door het geluid van stromend water naar de waterplaats geleid. Zodra een zwaarder dier (die vaak gevaarlijk zijn in de dorpen) op de weegplaat gaat staan begint het water te stromen.

5. Pantha Rei uit Amstelveen

Leerlingen Gijs, Owen en Jayda bedachten 'Bergomgeving - een mooie veilige plek'. "Wij willen een bergomgeving om dorpen heen zetten. Voor de dieren wordt een waterbron in de bergen gemaakt zodat ze daar in rust kunnen eten en drinken."

6. Montessori mavo uit Rotterdam

Leerlingen Mees, Niven, Maja en Conner bedachten 'Schoon water voor iedereen'. Drinkwater uit zeewater door verdamping, van zeewater in koepel en koeling.

7. De Populier uit Den Haag

Leerlingen Shavin, Guido en Akaash bedachten de 'Dieren detecteer scan', een sensor die dieren detecteert en ze scant, dan weet hij welk dier het is en wat we moeten doen om dat dier diervriendelijk weg te jagen.

8. Insula College Koningstraat uit Dordrecht

Leerlingen Tim, Maurits en Stijn. "Ons idee is om een waterval te maken met een meer er naast. Met een hek om het dorp om het dorp te beschermen tegen het dorp."

9. Wartburg College uit Dordrecht

Leerlingen Lennard, Nathan, Thijs en Nordin bedachten waterzuivering voor schoon drinkwater

10. Jacobus Fruytier SG, uit Apeldoorn

Leerlingen Aline en Lisa bedachten 'Waterput voor de Olifanten'. Een slimme waterput die word gevuld met gefilterd water van watervallen wanneer er een olifant in de buurt is.

Vakkanjer Pioneer

Vakkanjers Pioneer ontwierpen en bouwden ‘The Ultimate Wildlife Camera-trap'. Deze verbeterde versies van de huidige camera traps zijn gemaakt om over de hele wereld dieren in het wild in beeld te brengen. Deze tien teams staan met hun idee in de finale:

1. CSG Reggesteyn uit Rijssen

Team Multifunctionele Cameratrap gebaseerd op Internet of Things - I.O.T (Leander, Wouter, Renzo en Roan)

2. CT Stork College uit Hengelo

Team Wild life camera (Morris, Sander, Mike en Teun)

3. Ichthus College uit Veenendaal

Team NOAA Ocean Explorer (Joram van E, Joram K, David, Guido, en Lukas)

4. Jacobus Fruijtier SG uit Apeldoorn

Team De animal gluurders (Jurian, Jurrian, Jorn en Geertjan)

5. Fioretti College uit Hillegom

Team Dierhunter3000 (Cas, Alec, Michael, Thom, Daan en Nick)

6. Melanchthon Kralingen uit Rotterdam

Team Teenwolves (Douaa, Sheila, Javeria en Sanel)

7. Wartburg College uit Dordrecht

Team Duckspotter (Josia, Willem, Renske en Marinda)

8. Don Bosco College uit Volendam

Team De stronk (Christy, Dyan, Ayoub en Liam)

9. Nehalennia uit Middelburg

Team Cactus (Chico, Kynan en Thijmen)

10. Lodewijk College uit Terneuzen

Team Pvc buis als camera trap (Nigel, Stijn en Lucas)