UT ontwikkelt lichtgewicht laserscanners

Meer over

De Universiteit Twente is samen met zeven Europese ondernemingen gestart met het Horizon2020-project Ophelia voor de ontwikkeling van nieuwe laserbronnen voor Lidar-toepassingen. Deze snelle en miniatuur Lidar-systemen moeten de weg vrijmaken voor toepassingen in (autonome) treinen, robots, drones en voertuigen.

Lidar-systemen voor integratie in bijvoorbeeld autonome treinen, drones of als onderdeel van draagbare systemen moeten klein en licht zijn. "Maar nog steeds minstens op hetzelfde niveau presteren als bestaande technologieën", zegt Sonia Garcia-Blanco, coördinator van het project. Fotonische integratiecircuits (PIC's) zijn essentieel om dit doel te bereiken. In Ophelia zal de UT nieuwe materialen ontwikkelen voor erbium-gedoopte golfgeleiderversterkers. Deze zullen monolithisch worden geïntegreerd met de Si3N4-golfgeleiders met laag verlies van partner LioniX International. Samen met andere geavanceerde functionele geïntegreerde fotonicamaterialen, ontwikkeld door Thales-R&T en de Universiteit Twente, kunnen ze complexe geïntegreerde laserbronnen produceren.

Lidar

Om afstanden te meten, werkt Lidar op vrijwel dezelfde manier als radar. In plaats van radiogolven wordt echter licht gebruikt. Het verlicht een doel met laserlicht en meet de tijd tot het licht nodig weer terugwordt gekaatst naar de sensor. Hoe langer het duurt voordat het licht terugkeert, hoe verder het doelwit van de sensor verwijderd is. De huidige laserbronnen voor deze technologie zijn vaak zeer duur, niet robuust genoeg of simpelweg te groot.

Toepassingen

De nieuwe materialen die Ophelia ontwikkelt, geïntegreerd in een bestaand fotonisch platform met laag verlies, moeten de benodigde prestaties leveren en tegelijk de kosten en de afmetingen beperken, waardoor ze geschikt worden voor geminiaturiseerde Lidar-systemen. De drie eindgebruikers van het project (Sick, Riegl en Thales) zullen de technologie integreren in drie demo's, namelijk een veiligheidssensor in havens en luchthavens, autonome robots/drones en autonome treinen.

Het consortium bestaat uit zeven deelnemers uit vier landen, gecoördineerd door de Universiteit Twente. Het project loopt af op 31 januari 2025 en ontvangt een EU-bijdrage van 4.556.775 euro.