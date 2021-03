Veilig uit eten dankzij online tool (video)

Wetenschappers van Wageningen University & Research, de TU Delft en het Erasmus MC hebben een online tool ontwikkeld om vast te stellen hoe binnenruimtes coronaproof ingericht en gebruikt kunnen worden. Met de SamenSlimOpen-tool kunnen restauranthouders de risico’s op verspreiding van het coronavirus in hun restaurant beperken.

Hoe starten we de samenleving straks weer verantwoord op na de lockdown? Dat is de grote vraag waar het kabinet en verschillende sectoren voor staan. "Tot nu toe was het beleid vooral een one size fits all aanpak, terwijl er ook tailor-made oplossingen mogelijk zijn", zegt projectleider Quirine ten Bosch, als infectieziektenmodelleur verbonden aan Wageningen University & Research. "De SamenSlimOpen-tool helpt om uit te vinden met welke combinatie van oplossingen en maatregelen de kans op verspreiding van het coronavirus in een specifieke binnenruimte zo laag mogelijk is."

Deze maand gaan de onderzoekers de SamenSlimOpen-tool virtueel testen met restauranthouders die zich daarvoor aanmelden. Allerlei factoren zoals het aantal vierkante meters, de ventilatie, het aantal gasten en hoe lang die blijven zitten en het aantal shifts zijn meegenomen in de tool. "Dit zijn de factoren die we kunnen aanpassen om het uiteindelijke doel te realiseren: de risico's op verspreiding van het Coronavirus in binnenruimtes zo ver naar beneden te brengen dat mensen er verantwoord kunnen verblijven", zegt Ten Bosch.

Kennis gecombineerd

In de SamenSlimOpen-tool wordt virologische- en epidemiologische kennis gecombineerd met data uit crowd modelling onderzoek. Vanuit de TU Delft zijn onderzoekers Dorine Duives (voetgangersdeskundige) en Linda van Veen (projectleider GameLab) betrokken. Als alles volgens de planning verloopt, komt de tool in april online beschikbaar voor alle restauranteigenaars. Zodra de restaurants weer open mogen, kunnen restauranthouders dan met behulp van de tool zelf gericht maatregelen nemen die in hun specifieke situatie de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk maakt.

In de volgende fase wordt de tool doorontwikkeld voor andere binnenruimtes, zoals winkels en klaslokalen. ‘Met aanpassingen kan de tool in de toekomst ook gebruikt worden bij andere infectieziekten', aldus Ten Bosch.