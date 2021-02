FNV vindt dat kabinet moet investeren in Tata Steel

"Het is zaak dat het kabinet snel een van zijn vele investeringspotjes voor (duurzame) economische ontwikkeling aanboort om te investeren in Tata Steel in IJmuiden", zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van vakbond FNV. "Om de staalfabriek te verduurzamen en om er weer een echte Nederlandse kampioen van te maken."

Een opvallende uitspraak voor een vakbondsvoorzitter. Elzingadoet de oproep nu de overname door het Zweedse SSAB definitief niet doorgaat.

"Dit is het moment om te investeren in een gezonde economie, die toekomstbestendiger is."

De staalfabriek in IJmuiden vormt een belangrijke basis voor veel maakindustrie en is volgens FNV als een van de weinige staalfabrieken in Europa winstgevend. Op dit moment wordt de fabriek daarom losgekoppeld van het Britse Tata Steel dat al jaren verliesgevend is. Elzinga: "De fabriek maakt goede winst, heeft een zeer hoogwaardige technologie en zorgt voor 10.000 arbeidsplaatsen in Nederland, waarvan 9.000 in IJmuiden. Nog eens 35.000 mensen in die regio danken indirect hun baan aan het bedrijf."

Vergroenen is win-winsituatie door reductie CO 2

Maar de staalfabriek is ook verantwoordelijk voor 6,3% van alle stikstofuitstoot in Nederland (ofwel de helft van de uitstoot van alle auto's). Elzinga: "Als het kabinet nu investeert in het vergroenen van Tata Steel, is het een win-winsituatie voor iedereen. We behouden de winsten, de hoogwaardige technologie en de 10.000 arbeidsplaatsen én reduceren flink onze stikstofuitstoot."

"Geld ligt op de plank"

Het geld is volgens de bond geen probleem. "Het kabinet heeft verschillende potjes geld voor duurzame economische ontwikkeling op de plank liggen. Ook kan Nederland 5,6 miljard euro krijgen uit het Europese Herstelfonds (RRF), bedoeld voor projecten die bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid en het stimuleren van economisch herstel."