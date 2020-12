Boyan Slat start serieproductie Interceptor

The Ocean Cleanup is begonnen aan de serieproductie van de plasticvanger Interceptor. Het heeft daartoe een samenwerking afgesloten met het wereldwijd opererende, Finse bedrijf Konecranes, dat faciliteiten heeft om over de hele wereld Interceptors te assembleren en te installeren en onderhouden. Een belangrijke stap op weg naar het doel om de 1000 meest vervuilende rivieren ter wereld aan te pakken. De Interceptor 005 en 006 zijn momenteel in de maak. Het ontwerp is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van hun voorgangers.

Konecranes is de (serie)productie van Interceptors begonnen in hun MHE-Demag-faciliteiten in Maleisië, waar de 005 en 006 momenteel in productie zijn. Ze zullen naar verwachting in mei 2021 worden voltooid. De in de afgelopen anderhalf jaar verworven inzichten in de Interceptor-technologie zijn samen met Konecranes doorgevoerd in het ontwerp die de operationele en productie-efficiëntie verbeteren.

The Ocean Cleanup-oprichter BoyanSlat: "Omdat we een iteratief ontwerppad hebben gekozen, leren we continu in realtime over onze technologie en passen we de technologie aan. Dit proces is steeds aan de gang. De 3e generatie is het resultaat van de kennis die is opgedaan met deze implementaties om de efficiëntie van de inzameling en het productiegemak te verbeteren."

De belangrijkste updates voor de volgende Interceptors

Transportband: De transportband is nu 2,5 meter (1,6x breder). De grotere breedte zorgt voor een minder belemmerende doorstroming en een betere verdeling naar de afvalcontainers.

Binnenvaartschip en afvalcontainers: om zich aan te passen aan de nieuwe breedte van de transportband, zijn het schip en de zes afvalcontainers in de Interceptor nu ook verbreed, wat het overbrengen van transportband naar afvalcontainer eenvoudiger en effectiever maakt.

Stroom- en energiesysteem: het nieuwe ontwerp van de Interceptor is voorzien van verbeterde monokristallijne zonnecelpanelen en een slim energieopslagsysteem, dat kleiner is maar nog steeds voldoet aan de 100% vraag naar zonne-energie die nodig is om de Interceptor te laten werken.

Catamaranconstructie: deze bijgewerkte versie heeft een nieuw frame en een catamaranconstructie die vanaf de grond af is opgebouwd. Het modulaire ontwerp is specifiek ontworpen om containerisatie en snelle implementatie wereldwijd te vergemakkelijken.

Waarom konecranes

‘Konecranes is een marktleider technologie en service op het gebied van materiaalbehandelings- en hefproducten', stelt The Ocean Cleanup in het persbericht over de samenwerking. ‘Zijn expertise op het gebied van engineering en ontwerp, samen met zijn wereldwijde servicenetwerk, stelt hen in staat om interceptors over de hele wereld te assembleren en te installeren. In de toekomst zal Konecranes de productie, installatie en onderhoud van Interceptor voor zijn rekening nemen; lokale partners zullen toezicht houden op de activiteiten en The Ocean Cleanup zal blijven optreden als leverancier van technologie en best practices, de bedrijfsontwikkeling voor aanstaande Interceptor-projecten leiden en verder wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.'

Wereldwijd gaan

Het doel om de 1000 meest vervuilende rivieren over de hele wereld aan te pakken om het eigenlijke doel van schone oceanen te bereiken, is met het kleine Ocean Cleanupteam niet alleen te behalen. "En dat hadden we ook nooit gepland. Dankzij partnerschappen zoals met Konecranes kunnen we profiteren van hun productie-expertise en wereldwijde voetafdruk terwijl we onze technologie blijven ontwikkelen. In de toekomst zal Konecranes de productie, installatie en het onderhoud voor zijn rekening nemen; lokale partners zullen toezicht houden op de activiteiten; en The Ocean Cleanup blijft optreden als leverancier van technologie en best practices, de bedrijfsontwikkeling voor aanstaande Interceptor-projecten leiden en verder wetenschappelijk onderzoek uitvoeren."