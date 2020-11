Tachtig Nederlandse bedrijven naar CES

Tachtig Nederlandse innovatieve groeibedrijven nemen in januari deel aan de Consumer Electronics Show (CES). Dit is de grootste Nederlandse CES-delegatie ooit. De deelnemers vertegenwoordigen een breed aanbod van oplossingen onder het motto: 'NL tech solutions for global challenges'.

De CES is de grootste techbeurs ter wereld en al lang niet meer alleen gericht op consumenten. Jaarlijks ontmoeten 170.000 bedrijven en investeerders uit 160 landen elkaar op het beursterrein in Las Vegas. Dit jaar is de beurs vanwege de coronabeperkingen echter digitaal.

Deze editie duurt niet zoals gewoonlijk vijf dagen, maar vijf weken, waarin de exposerende bedrijven de kans krijgen zich te presenteren aan een wereldwijd netwerk van potentiële klanten en investeerders. Binnen de vijf weken van de CES zullen geselecteerde bedrijven uit de delegatie actief worden verbonden met potentiële klanten en investeerders in landen waar vraag is naar hun specifieke diensten en technologieën. Deze bezoeken worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgezette netwerk van 56 innovatieattachés die over de hele wereld zijn gestationeerd - van Brazilië tot Japan en van Singapore tot Zweden. Deze ontmoetingen zullen in elk geval plaatsvinden in San Francisco, Taipei, Tel Aviv, Parijs, Londen, Berlijn en Seoul.

De uitdaging van het buitenland

Uit een onderzoek van Techleap.nl (2019) blijkt dat uitbreiding naar het buitenland voor Nederlandse groeibedrijven een van de grootste uitdagingen is waar ze ondersteuning bij wensen. Om deze reden organiseren het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze beursmissie, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook krijgen de deelnemers vooraf professionele begeleiding om hun bedrijf zo effectief mogelijk te promoten.

Een goed optreden op de CES kan leiden tot ongekende aandacht. Het Nederlandse Hydraloop, een startup uit Leeuwarden gericht op hergebruik van douche-, bad- en wasmachinewater door consumenten, won vorig jaar een aantal prijzen, waaronder die van The Best of the Best @CES Award van het internationale techblog Engadget en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij kopers over de hele wereld.

Dit jaar is onder meer een bedrijf van de partij dat accu's levert met duurzaam opgewekte energie. Een ander aan een op neutronen gebaseerde scantechniek waarmee binnen een mum van tijd gevaarlijke stoffen op te sporen zijn in bijvoorbeeld bagage op vliegvelden.

De economische meerwaarde van vier jaar CES-deelname

Nederland neemt in 2021 voor de vijfde keer deel aan de CES. De afgelopen vier jaar hebben ruim 200 Nederlandse bedrijven de beurs aangedaan. Voor veel van hen was de CES een doorbraak. Die bedrijven hebben naar schatting sinds hun deelname tientallen miljoenen euro omzet en honderden hoogwaardige arbeidsplaatsen door het hele land opgeleverd