EnergyVille installeert state-of-the-art batterijtester

Het Batterijtestlabo van EnergyVille in Genk (Be) is uitgebreid met een state-of-the-art batterijtester van de fabrikant PEC, de SBT15060. Het is wereldwijd de tweede tester van dit type die in gebruik wordt genomen. De SBT 16-kanaals batterijteste is geschikt voor het testen en evalueren van batterijen voor elektrische voertuigen (xEV) en industriële batterijmodules en -packs tot 150 Volt.

De tester is ontworpen voor laboratorium- en productieschaal en staat 24/7 ter beschikking.

"Omdat vanuit de industrie de vraag naar batterijprestatietesten voortdurend toeneemt, zijn er steeds meer testkanalen nodig. De PEC-testmachine is bedoeld om de industrie te ondersteunen bij elektrische toepassingen die enige vorm van energieopslag met batterijen bevatten. Door middel van de machine kunnen we de batterijprestaties evalueren en de juiste batterijkeuze maken voor de fabrikant", zegt batterijonderzoeker Grietus Mulder (EnergyVille / VITO) .

"Tot nu toe was het Batterijtestlabo beperkt tot 80V voor de meeste testkanalen voor batterijmodules. Er zijn tegenwoordig hogere spanningen nodig omdat er meer cellen bij elkaar in één module zijn geplaatst. Hierdoor kunnen minder modules worden gebruikt in de eindtoepassing voor dezelfde hoeveelheid energie. Om die reden heeft PEC zojuist zijn assortiment vergroot met deze tester. De PEC-tester ontlaadt en herlaadt continu modules met verschillende elektrische profielen en ongelijke ontladingsdiepten. De afname van capaciteit en toename van weerstand, maar ook warmte-afgifte worden opgevolgd. Met deze accutester kunnen we de optimale balans vinden tussen levensduur van de accu en zijn prestaties. We voeren niet alleen tests uit op maat van de klant, maar door onze betrokkenheid bij batterijstandaardisatiecommissies zijn we steeds op de hoogte van de laatste testvoorschriften voor veel toepassingsgebieden. Deze informatie wordt ook toegankelijk gemaakt voor de industrie door onze website ‘BatteryStandards.info", gaat Mulder verder.

Temperatuurkamer

Om de batterijmodules te testen, is ook controle van de omgevingstemperatuur een vereiste. Batterijen kunnen bij hoge temperaturen veel sneller verouderen, al vanaf 40°C. Deze gevoeligheid is afhankelijk van de batterijfabrikant en staat niet op de datasheets. Testen zijn daarom nodig voordat een product uitgerust met een batterij in productie gaat. Ook koele temperaturen moeten worden getest voor buitentoepassingen. Omdat we meestal meerdere modules parallel testen, is er echter behoefte aan een temperatuurkamer met meerdere compartimenten.

Mulder: "We hebben de batterijmodules op de markt naast elkaar gezet en de benodigde compartimentgroottes afgeleid. Dit kwam echter niet overeen met de afmetingen van batterijpakketten in personenauto's van 2 meter lang, 1 meter breed en 20 cm hoog. Daarom schreven we een aanbesteding uit waarin we voorschrijven dat de compartimenten ook moeten kunnen worden aangesloten op één grote ruimte die voldoende plaats biedt voor de genoemde EV-packs. De aanbesteding werd gewonnen door Van den Berg Klimaattechniek. Zij hebben voor ons een op maat gemaakte temperatuurkamer gebouwd. De benodigde geavanceerde regeling voor deze kamer is rechtstreeks ontwikkeld door fabrikant van regelapparatuur Jumo, aangezien deze de klassieke temperatuurregeling te boven gaat."