En de MIT-robot sluit de kabels aan (video)

Ontwikkelaars van het Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSail) van het MIT hebben robots gemaakt die dunne flexibele objecten als touwen, draden en kabels kunnen manipuleren met behulp van een grijper met twee vingers.

Het systeem maakt gebruik van een set zachte robotgrijpers met hooggevoelige tastsensoren om vrij bewegende kabels te manipuleren. MIT denkt dat hun toepassing kan worden gebruikt voor alles van industriële toepassingen tot huishoudelijke taken en dat het systeem op een dag in staat zal zijn om knopen te leggen, of hechtingen te vormen.

De robotgrijpers zijn licht van gewicht en bewegen snel, waardoor wendbare, realtime aansturing van kracht en positie mogelijk is. De toppen van de vingers zijn vision-based 'GelSight'-sensoren gemaakt van zacht rubber met ingebouwde camera's. De grijper is gemonteerd op een robotarm die beweegt als onderdeel van een besturingssysteem.



Het team creëerde vervolgens een perceptie- en controlekader om kabelmanipulatie mogelijk te maken. De sensoren worden gebruikt om de positie van de kabel tussen de vingers in te schatten en de krachten te meten terwijl de kabel glijdt.

Bij het testen kon de grijper een USB-kabel volgen vanuit een willekeurige grijppositie en de tweede grijper kon de kabel 'hand over hand' pakken om het uiteinde van de kabel te vinden. De grijper kan kabels van verschillende materialen en diktes aan.

In een andere demo stopte de robot oordopjes in een mobiele telefoon, schoof de kabel tussen de grijpers en stopte toen hij voelde dat de stekker zijn vingers raakte, paste de positie van de stekker aan en stak de stekker tenslotte in de aansluiting.

De volgende stappen zijn om meer complexe kabelmanipulatietaken te bestuderen, zoals kabelgeleiding en kabelinvoer door obstakels. Uiteindelijk wil CSAIL verkennen met behulp van autonome kabelmanipulatietaken in de auto-industrie.